В США рассказали о масштабах ядерных испытаний

Речь в вопросе ядерных испытаний США может идти о взрывах небольшой мощности, которые, вероятно, будут проведены под землей.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Fox News рассказал глава комитета по разведке Сената Конгресса США Том Коттон.

По его словам, возобновление ядерных испытаний является необходимым и желанным шагом.

Коттон добавил, что в их рамках не предполагается производить крупномасштабные взрывы с грибовидным облаком где-то в пустыне или на юге Тихого океана.

"Мы ведем речь об очень малых, контролируемых и, вероятно, подземных взрывах", - добавил сенатор.

Он отметил, что возобновление испытаний позволит проверить как старые, так и новые типы вооружений.