Milli Məclis Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayıb

Milli Məclisdə Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə təbrik məktubu ünvanlamaq təklif edilib.

Day.Az xəbər verir ki, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasında bu təkliflə çıxış edib.

Təbrik alqışlarla yekdilliklə qəbul edilib.