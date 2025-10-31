https://news.day.az/azerinews/1792137.html Milli Məclis Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayıb Milli Məclisdə Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə təbrik məktubu ünvanlamaq təklif edilib. Day.Az xəbər verir ki, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasında bu təkliflə çıxış edib. Təbrik alqışlarla yekdilliklə qəbul edilib.
Milli Məclis Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayıb
Milli Məclisdə Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə təbrik məktubu ünvanlamaq təklif edilib.
Day.Az xəbər verir ki, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasında bu təkliflə çıxış edib.
Təbrik alqışlarla yekdilliklə qəbul edilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре