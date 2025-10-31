Глава Пентагона высказался о ядерных испытаниях США

Возобновление США ядерных испытаний якобы может минимизировать вероятность начала конфликта с применением ядерного оружия. Такое мнение выразил глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции по итогам совещания руководителей военных ведомств стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Комментируя поручение американского лидера Дональда Трампа немедленно начать испытания ядерного оружия, он подчеркнул, что ведомство будет работать с Минэнерго, в ведении которого находится ядерный военный комплекс страны. "Президент четко дал понять, что нам необходимо иметь надежное средство ядерного сдерживания. Это основа сдерживания. Понимание этого и возобновление [ядерных] испытаний - очень ответственный подход к этому. Я думаю, что вероятность ядерного конфликта снижается, если вы знаете, каким [арсеналом] обладаете, и уверены, что он функционирует должным образом", - утверждал министр.

По версии военного министра, американский "мощный ядерный арсенал" поможет Соединенным Штатам "обеспечивать мир посредством силы". "Мы не ищем конфликтов с Китаем или любой другой страной. Но чем сильнее мы, чем сильнее наши союзы, чем больше мы сотрудничаем с союзниками в этом регионе и по всему миру, тем меньше, на мой взгляд, вероятность [ядерного] конфликта", - добавил Хегсет.

Трамп ранее в соцсети Truth Social сообщил о том, что поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия. Глава администрации США не пояснил, о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.