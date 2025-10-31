В Баку автомобиль насмерть сбил известную певицу.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошёл минувшей ночью вблизи Площади Государственного флага.

Автомобиль марки "Hyundai Elantra", за рулём которого находился 22-летний С. Мехтизаде (2002 года рождения), сбил переходившую дорогу Владу Владиславовну Ахундову, 1988 года рождения. Женщина скончалась на месте происшествия.

37-летняя Влада Ахундова, погибшая в аварии, была известной исполнительницей в музыкальной сфере. Она принимала участие в различных музыкальных конкурсах, а также в проекте "Səs Azərbaycan" ("Голос Азербайджана").

По факту ДТП в Управлении полиции Сабаильского района возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.