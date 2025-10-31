В Нефтчале захоронены останки шехида Первой Карабахской войны Теймура Аллахвердиева

Останки числившегося пропавшим без вести шехида Первой Карабахской войны Теймура Гудрат оглу Аллахвердиева были захоронены 31 октября на кладбище в селе Гачагкенд Нефтчалинского района.

Как сообщает Day.Az, на церемонии прощания присутствовали члены семьи шехида, представители исполнительной власти района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, ветераны войны и представители общественности.

Отметим, что Теймур Аллахвердиев родился в 1967 году в селе Гачагкенд Нефтчалинского района. Он участвовал в Первой Карабахской войне и пропал без вести в боях за Шушу в 1992 году.

Теймур Аллахвердиев является одним из пяти шехидов, чьи идентифицированные останки захоронены сегодня.