Еврокомиссия хочет судиться с тремя странами ЕС

Европейская комиссия (ЕК) не исключает подачу иска против Венгрии, Польши и Словакии из-за их позиции по ввозу зерна с Украины. Об этом сообщает газета Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Еврокомиссия не исключает обращения в суд против стран за запрет импорта с Украины", - говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, ограничения на импорт украинского зерна и другой продукции нарушают правила единого рынка Евросоюза, в связи с чем три страны могут столкнуться с судебными разбирательствами.

Позиция Венгрии, Словакии и Польши по украинскому зерну демонстрирует серьезную напряженность в торговых связях между ЕС и Украиной, подчеркивает Politico.