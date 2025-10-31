Прибыль Бельгии от добычи каучука в Конго стала социальным ударом для общества.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал политический деятель Андреа Калуби в своём выступлении на международной конференции "Бельгийский колониализм: признание и ответственность", организованной Бакинской инициативной группой и посвящённой колониальному прошлому Бельгии и его серьёзным последствиям.

"В то время было получено около 70 миллионов франков прибыли. Эта сумма эквивалентна примерно 1,2 миллиарда евро в сегодняшних ценах", - сказал он.

Говоря о компенсациях, Калуби отметил, что они также должны служить восстановлению экономической справедливости.

"Прибыль Бельгии от добычи каучука в Конго не только привела к вырубке лесов, но и нанесла обществу серьёзный социальный удар", - сказал он.