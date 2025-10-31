Хорошая новость для жителей Байыла

Привлекаются современные и комфортабельные автобусы на маршрут №53 в Баку с целью повышения качества обслуживания в сфере пассажирских перевозок и улучшения удовлетворённости граждан.

Как сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), эксплуатацию маршрута будет осуществлять компания "Transkontrol" ООО, победившая в проведённом конкурсе.

Автобусы выйдут на линию с 1 ноября.

На городском маршруте №53, соединяющем станцию метро "Эльмляр Академиясы" с Байыл-парком, будут курсировать новые, экологически чистые автобусы 2025 года выпуска, оснащённые технологией CNG (сжатый природный газ) и современными удобствами.

Всего на маршруте будут задействованы 10 автобусов, которые будут обслуживать пассажиров с интервалом 10-11 минут.