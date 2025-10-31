В Сумгайыте молодой парень скончался в спортивном зале.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, по словам очевидцев, 22-летний Адиль Эйвазов почувствовал себя плохо во время тренировки и через несколько минут потерял сознание.

На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи, однако спасти жизнь молодого человека не удалось.

По имеющимся данным, погибший на протяжении многих лет занимался тхэквондо, принимал участие во внутренних и международных турнирах, где добился ряда успехов и был неоднократно награждён медалями.

Тренер по тхэквондо Иса Исайев сообщил, что Адиль Эйвазов занимался в разных спортивных залах и только накануне впервые пришёл тренироваться в этот центр.

По факту происшествия проводится расследование. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти молодого спортсмена стала сердечная недостаточность.