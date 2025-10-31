Трамп встретил Хэллоуин в Белом доме - ВИДЕО
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп провели в Белом доме традиционный праздник в честь Дня всех святых. Пара не стала наряжаться в костюмы, ограничившись классическими образами: президент - в деловом костюме и красной кепке, первая леди - в бежевом пальто.
Как передает Day.Az, трансляция мероприятия велась на канале Белого дома.
Спустя несколько часов после прибытия в Вашингтон из недельного турне по Азии Трамп и его супруга угостили пришедших детей шоколадом и сладостями.
Одним из самых заметных моментов стало появление детей, наряженных в образы президента, первой леди и сотрудника Секретной службы. Республиканец, увидев их, с улыбкой кивнул в знак одобрения.
