Трамп встретил Хэллоуин в Белом доме

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп провели в Белом доме традиционный праздник в честь Дня всех святых. Пара не стала наряжаться в костюмы, ограничившись классическими образами: президент - в деловом костюме и красной кепке, первая леди - в бежевом пальто.

Как передает Day.Az, трансляция мероприятия велась на канале Белого дома.

Спустя несколько часов после прибытия в Вашингтон из недельного турне по Азии Трамп и его супруга угостили пришедших детей шоколадом и сладостями.

Одним из самых заметных моментов стало появление детей, наряженных в образы президента, первой леди и сотрудника Секретной службы. Республиканец, увидев их, с улыбкой кивнул в знак одобрения.