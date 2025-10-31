Начался визит руководителей посольств и международных организаций в Джебраильский и Зангиланский районы

По поручению Президента Азербайджанской Республики 31 октября начался визит руководителей посольств и международных организаций, аккредитованных в стране, в Джебраильский и Зангиланский районы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в визите участвует более 100 представителей из 51 страны и 12 международных организаций.

В ходе визита при сопровождении помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева представители дипломатического корпуса ознакомятся с реставрационными и реконструкционными работами, проводимыми в Джебраильском и Зангиланском районах.

Они ознакомятся с проектами, успешно реализованными в рамках программы "Великое возвращение", а также с проектом "Зангезурский коридор", который усиливает стратегическое значение региона, и с ходом строительства железных и автомобильных дорог на территории поселка Агбянд.

Делегация посетит ключевые инфраструктурные объекты, включая животноводческий комплекс Dost Aqropark в Зангиланском районе и железнодорожную станцию ​​Хакяри, расположенную на участке реки Хакяри, протекающей через Зангиланский район. В программу визита входит посещение жилого комплекса, зданий школы и детского сада, а также городской мечети в городе Зангилан.

Визит представителей дипломатического корпуса предоставит возможность воочию увидеть масштаб проводимых работ и потенциал развития региона, а также оценить усилия Азербайджана по обеспечению устойчивого восстановления, социально-экономического возрождения и реинтеграции освобожденных от оккупации территорий.

Следует отметить, что это уже 20-й визит представителей дипломатического корпуса на освобожденные от оккупации территории, организованный по поручению Президента Азербайджанской Республики.