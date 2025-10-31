Итальянский город ушел под воду

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Всю ночь в городе был сильный ливень, а на утро улицы и во многих местах первые этажи оказались сильно затопленными.

