https://news.day.az/world/1792210.html Итальянский город ушел под воду - ВИДЕО Итальянский Ливорно ушел под воду. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Всю ночь в городе был сильный ливень, а на утро улицы и во многих местах первые этажи оказались сильно затопленными. Представляем вашему вниманию данное видео:
