Турецкий производитель одежды рассматривает возможности выхода на азербайджанский рынок

Для развития нашего бизнеса в Азербайджане важно налаживать более тесное сотрудничество с местными предпринимателями.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил исполнительный директор турецкой компании одежды и текстиля MYN Triko Метин Акьюз, в рамках деловой встречи с турецкими бизнесменами в Баку.

По его словам, это его первый визит в Баку с торговыми целями, и такие мероприятия необходимо проводить чаще, чтобы извлечь максимальную пользу для обеих сторон:

"Подобные встречи имеют большое значение. Важно, чтобы они проводились регулярно и в будущем. Возможно, ранее нам не удалось в полной мере представить продукцию нашей компании на азербайджанском рынке. Для устранения этого необходимо активнее работать, обсуждать существующие риски и препятствия, а также развивать новые направления сотрудничества".

М. Акьюз рассказал, что MYN Triko специализируется на производстве трикотажных изделий и прямого полотна, ориентированных на премиальный сегмент:

"Наша продукция экспортируется в Германию, Нидерланды, Бельгию, Францию и другие страны Северной Европы. В Азербайджан мы пока не поставляем товары, однако видим реальный потенциал для сотрудничества. Для выхода на рынок необходимо чаще проводить подобные встречи и налаживать контакты с местными предпринимателями".

Он не исключил также возможность открытия филиала компании в Азербайджане:

"Чтобы открыть филиал, необходимо детально изучить рынок и достичь взаимных договоренностей. Это позволит наладить взаимодействие между азербайджанскими и турецкими производителями, организовать локальное производство и расширить торговую деятельность. Все это создаст синергию и укрепит экономические связи".

По словам бизнесмена, реализация таких проектов возможна при наличии инициативы и заинтересованности со стороны местных предпринимателей:

"Если мы увидим реальный спрос и готовность к инвестициям, то обсудим возможность открытия филиала. Только совместными усилиями можно развивать производство и выходить на новые рынки", - подчеркнул М.Акьюз.