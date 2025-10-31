Пашинян утвердил состав комиссии для открытия коммуникаций с Азербайджаном

Премьер-министр Никол Пашинян утвердил новый состав Комиссии по открытию коммуникаций между Азербайджаном и Армении.

Как сообщает Day.Az, в состав комиссии входят:

Мгер Григорян - вице-премьер-министр Республики Армения, председатель Комитета;

Карен Андреасян - представитель по международно-правовым вопросам;

Арменак Хачатрян - заместитель руководителя аппарата премьер-министра Республики Армения;

Анна Карапетян - заместитель министра юстиции Республики Армения;

Ваган Костанян - заместитель министра иностранных дел Республики Армения;

Роберт Абисогомонян - заместитель министра иностранных дел Республики Армения;

Анушик Аветян - заместитель министра экономики Республики Армения;

Армен Казарян - заместитель министра внутренних дел Республики Армения;

Армен Симонян - заместитель министра территориального управления и инфраструктур Республики Армения;

Кристине Галечян - заместитель министра территориального управления и инфраструктур Республики Армения;

Аваг Аванесян - заместитель министра финансов Республики Армения;

Арташес Туманян - советник премьер-министра Республики Армения;

Рафаел Геворгян - заместитель председателя Комитета государственных доходов Республики Армения;

Геворг Манукян - заместитель председателя Комитета кадастра Республики Армения;

Есаи Мкртчян - заместитель директора Службы национальной безопасности Республики Армения;

Давид Санамян - заместитель директора Службы национальной безопасности Республики Армения;

Артём Суджян - руководитель аппарата представителя по международно-правовым вопросам;

Анаит Ширинян - руководитель аппарата Совета безопасности Республики Армения;

Сергей Петросян - начальник Военно-топографической службы Генерального штаба Вооружённых Сил Республики Армения, генерал-майор;

Саак Саакян - начальник Службы военных коммуникаций Главного օрганизационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения, полковник;

Карен Саркисян - советник министра территориального управления и инфраструктур Республики Армения;

Гоар Абаджян - директор Фонда "Центр поддержки инвестиций" (с согласия).

Новые члены в составе комиссии: Карен Андреасян, Арташес Туманян и Анаит Ширинян.