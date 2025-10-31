Пашинян утвердил состав комиссии для открытия коммуникаций с Азербайджаном
Премьер-министр Никол Пашинян утвердил новый состав Комиссии по открытию коммуникаций между Азербайджаном и Армении.
Как сообщает Day.Az, в состав комиссии входят:
Мгер Григорян - вице-премьер-министр Республики Армения, председатель Комитета;
Карен Андреасян - представитель по международно-правовым вопросам;
Арменак Хачатрян - заместитель руководителя аппарата премьер-министра Республики Армения;
Анна Карапетян - заместитель министра юстиции Республики Армения;
Ваган Костанян - заместитель министра иностранных дел Республики Армения;
Роберт Абисогомонян - заместитель министра иностранных дел Республики Армения;
Анушик Аветян - заместитель министра экономики Республики Армения;
Армен Казарян - заместитель министра внутренних дел Республики Армения;
Армен Симонян - заместитель министра территориального управления и инфраструктур Республики Армения;
Кристине Галечян - заместитель министра территориального управления и инфраструктур Республики Армения;
Аваг Аванесян - заместитель министра финансов Республики Армения;
Арташес Туманян - советник премьер-министра Республики Армения;
Рафаел Геворгян - заместитель председателя Комитета государственных доходов Республики Армения;
Геворг Манукян - заместитель председателя Комитета кадастра Республики Армения;
Есаи Мкртчян - заместитель директора Службы национальной безопасности Республики Армения;
Давид Санамян - заместитель директора Службы национальной безопасности Республики Армения;
Артём Суджян - руководитель аппарата представителя по международно-правовым вопросам;
Анаит Ширинян - руководитель аппарата Совета безопасности Республики Армения;
Сергей Петросян - начальник Военно-топографической службы Генерального штаба Вооружённых Сил Республики Армения, генерал-майор;
Саак Саакян - начальник Службы военных коммуникаций Главного օрганизационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения, полковник;
Карен Саркисян - советник министра территориального управления и инфраструктур Республики Армения;
Гоар Абаджян - директор Фонда "Центр поддержки инвестиций" (с согласия).
Новые члены в составе комиссии: Карен Андреасян, Арташес Туманян и Анаит Ширинян.
