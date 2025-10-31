В последнее время участились случаи смерти в спортивных залах. Как правило, эти трагедии связывают с сердечными приступами. В связи с этим возникает необходимость требовать от посетителей спортзалов справку о состоянии здоровья.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, кандидат медицинских наук Аббас Багиров отметил, что в последние годы количество сердечных приступов и внезапных смертей растет независимо от возраста:

"Чтобы избежать подобных нежелательных и трагических ситуаций, всем гражданам - как страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, так и тем, кто не имеет жалоб, - следует регулярно проверять работу сердца и сосудистой системы, а при необходимости проходить лечение или профилактические обследования.

Следует отметить, что случаи внезапной смерти происходят даже среди молодых людей, занимающихся на тренажёрах.

Прежде всего, молодёжь и особенно люди среднего возраста, проявляющие интерес к тяжёлым атлетическим упражнениям, должны перед началом тренировок пройти кардиологическое обследование и получить соответствующую справку.

Если при обследовании у любителей спорта не выявлены кардиологические проблемы, они могут спокойно продолжать занятия. Но если в ходе проверки будет обнаружена патология сердечно-сосудистой системы - независимо от её степени, - такого человека следует отнести к группе риска и рекомендовать ему только лёгкие физические нагрузки.

Кроме того, не следует забывать, что такие заболевания, как ревматические, инфекционные, аллергические, эндокринные и неврологические патологии, также могут представлять угрозу для нормального функционирования сердца и сосудов.

Использование некачественных белковых добавок и чрезмерные физические нагрузки нередко приводят к трагическим последствиям. Если бы в каждом спортзале был консультирующий врач и профессиональный тренер, можно было бы хотя бы частично предотвратить инфаркты, вызванные перенапряжением, и случаи внезапной смерти".