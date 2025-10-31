Увеличен уставный фонд Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана

Увеличен уставный фонд Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, уставный фонд Агентства увеличен с 6 783 392 манатов до 26 783 392 манатов.