Увеличен уставный фонд Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана - Указ

Увеличен уставный фонд Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, уставный фонд Агентства увеличен с 6 783 392 манатов до 26 783 392 манатов.
