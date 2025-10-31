Азербайджанские армрестлеры завоевали все медали на чемпионате мира

На проходившем в Баку чемпионате мира по армреслингу спортсмены из Азербайджана показали хорошие результаты.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наши спортсмены заняли весь пьедестал в весовой категории до 70 кг.

Так, Исмет Вякилов завоевал золотую медаль, Орхан Исаев - серебряную, а Неймат Вякилов - бронзовую.