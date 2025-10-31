https://news.day.az/sport/1792267.html

Азербайджанские армрестлеры завоевали все медали на чемпионате мира - ФОТО

На проходившем в Баку чемпионате мира по армреслингу спортсмены из Азербайджана показали хорошие результаты. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наши спортсмены заняли весь пьедестал в весовой категории до 70 кг. Так, Исмет Вякилов завоевал золотую медаль, Орхан Исаев - серебряную, а Неймат Вякилов - бронзовую.