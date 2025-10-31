Новая реальность: насколько готовы к ней официальный Ереван и армянские "реваншисты"?

Автор: Акпер Гасанов

Оппозиция сделала вопрос возвращения в Нагорный Карабах знаменем. Они готовы обеспечить безопасное возвращение? Кто-то может обеспечить безопасное возвращение хоть одного армянина в Нагорный Карабах?

Эти слова спикера Национального собрания Армении Алена Симоняна, сказанные в беседе с журналистами, нуждаются в комментариях.

Ведь если отойти от эмоций, в них заключена, пожалуй, самая трезвая оценка того, что происходит сегодня в армянском обществе: политическая оппозиция, лишенная реальных идей, вновь превращает тему противостояния с Азербайджаном в инструмент внутренней борьбы, не предлагая ни одного жизнеспособного решения. И тут есть смысл напомнить, что армянская оппозиция, выступающая против нынешней власти, по сути, представляет собой те же силы, которые долгие годы определяли политику Еревана - представители так называемого карабахского клана, также присосавшиеся к ним ныне представители партии "Дашнакцутюн".

Это именно те политические круги, которые на протяжении десятилетий внушали обществу мысль о "генетической несовместимости армян и азербайджанце"", об "исторической миссии удержания Карабаха", о якобы неизбежности новой конфронтации с Азербайджаном. Эти силы продвигали идеологию территориальных претензий и национальной исключительности, приведшую Армению к политической и экономической самоизоляции.

Именно они втянули страну в конфликт, который стоил тысяч жизней и отбросил развитие Армении на десятилетия назад. В итоге эта страна оказалась в состоянии, когда границы закрыты, экономика зависит от внешней помощи, а значительная часть молодежи уезжает в поисках будущего за рубеж. Но тут нужно добавить, что нынешняя армянская власть, возглавляемая Николом Пашиняном, изначально шла по тому же пути.

После "шашлычной революции" 2018 года он не рискнул сразу порвать с карабахской риторикой, опасаясь обвинений в "предательстве". Наоборот, он попытался сыграть на том же поле, сделав целый ряд провокационных заявлений и осуществив целый ряд провокационных шагов, которые привели к началу 44-дневной войны в сентябре 2020 года. И именно поражение в ней, ставшее закономерным итогом политики Пашиняна и его предшественников, вынудило официальный Ереван пересмотреть подход.

Да, блестяще проведённая Азербайджаном антитеррористическая операция в сентябре 2023 года, приведшая к полному восстановлению территориальной целостности страны, поставила окончательную точку в карабахском вопросе. Армения лишилась возможности использовать этот конфликт как инструмент политического торга и давления. Впервые за три десятилетия перед Ереваном встал вопрос не о том, "как удержать", а о том, как жить дальше.

В этом контексте высказывания Алена Симоняна - это не просто эмоциональная реакция. Это попытка вернуть армянскую политику в русло реализма. Его риторический вопрос "кто-то может обеспечить безопасное возвращение хоть одного армянина в Нагорный Карабах?" на самом деле является признанием очевидного: возвращение невозможно без правовой базы, без взаимного доверия и без признания новых реалий, установленных международным правом.

Сегодня территория Карабахского экономического региона, после возвращения под контроль Азербайджана, активно восстанавливаются. Соответственно, любой, кто хочет жить там, должен подчиняться законам Азербайджанской Республики. Это не вопрос политической воли Баку, это естественное следствие восстановления территориальной целостности государства и вопрос уважения к нашим законам.

В этой связи напомню, что армяне, проживавшие на оккупированных тогда территориях Азербайджана, находились там незаконно. Они были гражданами Армении, а не Азербайджана. Следовательно, если кто-то из них желает вернуться и жить в составе Азербайджана, он должен пройти законные процедуры получения гражданства и регистрации проживания. В этом нет ничего дискриминационного - такие же правила действуют во всех странах мира.

Вот и Ален Симонян справедливо заметил: "Что же, они хотят вернуться, а власти не позволяют?".

В действительности, желающих вернуться почти нет. Большинство бывших жителей Карабаха прекрасно понимают, что возвращение возможно только в составе Азербайджана, а значит - с уважением к нашим законам, институтам и государственности. Как видим, все более, чем просто и очевидно.

В то же время нельзя забывать и о другой стороне медали: о праве азербайджанцев на возвращение в Армению. Тысячи азербайджанцев были изгнаны из армянских районов ещё в советское время - в конце 1980-х годов. Если в Ереване действительно говорят о правах человека и о справедливости, то процесс должен быть взаимным: и армяне, и азербайджанцы должны иметь возможность вернуться на земли, где жили их предки. Без этого не может быть подлинного мира.