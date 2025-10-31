Леопольд I правил Конго как своей личной собственностью, установив режим, основанный на принудительном труде, увечьях и терроре.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил аспирант Университета Бразилиа, исследователь Луис Флипп на международной конференции "Бельгийский колониализм: признание и ответственность" в Баку.

Он отметил, что конголезских рабочих заставляли собирать каучук и слоновую кость, выполняя планы, которые в реальности были невыполнимы:

"Важно подчеркнуть, что те, кто не мог выполнить эти требования, подвергались ампутации рук, казням, давлению на религиозные убеждения и другим формам насилия".

Исследователь добавил, что солдат Первой республики, то есть государственных сил того времени, даже заставляли предъявлять отрубленные руки, чтобы подтвердить количество использованных пуль.

"Это был своеобразный "механизм контроля", сделавший насилие частью административной системы. Следует понимать, что это было не случайное проявление жестокости, а целенаправленный инструмент управления. Насилие превратилось в политический язык - средство, усиливающее экономическую эксплуатацию и расовую иерархию", - подчеркнул он.