"Абшерон" подписал контракт с новой связующей
Волейбольный клуб Высшей лиги Азербайджана "Абшерон" совершил новый трансфер.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу бакинского клуба, команда подписала контракт с Хадиджей Сейидли.
Опытная связующая будет выступать за "Абшерон" в нынешнем сезоне.
