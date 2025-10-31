https://news.day.az/world/1792113.html США хотят вывести военных из этих стран Соединенные Штаты в декабре планируют вывести часть военных из Болгарии, Венгрии и Словакии. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Kyiv Post. "Ожидается, что дальнейшие сокращения последуют в Болгарии, Венгрии и Словакии не позднее середины декабря", - говорится в сообщении издания.
В отношении названых стран, сообщили источники издания, Пентагон рассматривает стратегию "умеренного" вывода военного контингента.
