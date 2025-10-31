США хотят вывести военных из этих стран

Соединенные Штаты в декабре планируют вывести часть военных из Болгарии, Венгрии и Словакии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Kyiv Post.

"Ожидается, что дальнейшие сокращения последуют в Болгарии, Венгрии и Словакии не позднее середины декабря", - говорится в сообщении издания.

В отношении названых стран, сообщили источники издания, Пентагон рассматривает стратегию "умеренного" вывода военного контингента. 