США ударят по Венесуэле

Соединенные Штаты готовятся нанести удары по объектам в Венесуэле, которые якобы используются для наркоторговли.

Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal.

"США готовятся нанести удары по военным объектам Венесуэлы, используемым для наркоторговли. Наркобанды и инфраструктура режима, скорее всего, подвергнутся нападению, если Трамп решит начать военные действия", - говорится в сообщении издания.

По данным источников WSJ, администрация Трампа определила цели в Венесуэле, в том числе военные объекты, используемые для контрабанды наркотиков.

Потенциальная воздушная кампания будет сосредоточена на целях, находящихся в зоне влияния наркокартелей и якобы президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает газета.

При этом президент США Дональд Трамп не принял окончательного решения о наземных ударах по стране, пишет WSJ.