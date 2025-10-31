https://news.day.az/world/1792077.html Вэнс объяснил решение Трампа возобновить ядерные испытания Соединенным Штатам нужно время от времени проводить ядерные испытания, чтобы контролировать состояние этого вида оружия. Как передает Day.Az, об этом, передает агентство Reuters, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Важная часть (обеспечения - "Газета.Ru") национальной безопасности Америки - убедиться, что наш ядерный арсенал действительно функционирует должным образом", - подчеркнул он.
Власти Соединенных Штатов знают, что оружие скорее всего работает в штатном режиме, добавил Вэнс, однако нужно контролировать его состояние.
