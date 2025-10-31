В Лондоне обсуждены экономические успехи Азербайджана

В посольстве Азербайджана в Великобритании состоялось мероприятие на тему "Суверенный кредитный рейтинг и экономические перспективы Азербайджана: раскрытие регионального потенциала Кавказа и Центральной Азии".

Как передает Day.Az, в мероприятии приняли участие азербайджанские и зарубежные специалисты, работающие в ведущих британских компаниях, представители Корпорации "City of London", государственных структур и экономические эксперты.

Модератором выступил партнер и руководитель компании Oliver Wyman по Азербайджану Джамал Исмайлов. Он отметил, что в этом году Азербайджан добился значительных успехов на пути экономического развития. В частности, международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг Азербайджана с уровня Ba1 до инвестиционного уровня Baa3. Исмайлов подчеркнул, что за последние десять лет правительство страны последовательно реализует четкую и целенаправленную экономическую стратегию, укрепляя устойчивость экономики и повышая ее долгосрочную конкурентоспособность. Он добавил, что позитивное решение Moody's и других рейтинговых агентств в отношении Азербайджана стало результатом высокого доверия к проводимым экономическим реформам. По словам Исмайлова, этот успех должен вдохновить Азербайджан на дальнейшее углубление институциональных реформ, расширение частного сектора и укрепление экономических связей с партнерами по всему миру, включая Великобританию.

Во время панельной дискуссии выступили вице-президент рейтингового агентства Moody's Даниэла Ре Фрасчини и главный аналитик инвестиционного банка Oppenheimer & Co Габин Леви.

Они представили информацию о суверенном кредитном рейтинге и экономической устойчивости Азербайджана. Спикеры отметили, что решение Moody's основано на таких факторах, как фискальная политика страны, макроэкономические показатели, снижение зависимости от нефти, усилия по диверсификации экономики, доверие инвесторов, институциональные реформы, финансовые возможности, а также стратегическое положение Азербайджана в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии с точки зрения транспорта, логистики и экономической интеграции. Эксперты подчеркнули, что после саммита в Вашингтоне 8 августа процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией оказал существенное положительное влияние на повышение инвестиционного рейтинга страны.

В своем выступлении посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов отметил, что достижения страны являются результатом дальновидных и мудрых политических, экономических и социальных реформ, проводимых под руководством Президента Ильхама Алиева. Он также подчеркнул, что подписание предварительного мирного соглашения и процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией открывают новые возможности не только для двух стран, но и для всего региона Южного Кавказа и Центральной Азии. Это создаст благоприятные условия для более эффективного функционирования региональных торговых и транспортных коридоров, расширения энергетических и логистических проектов, а также для роста экономического сотрудничества и инвестиционных потоков.

В завершение мероприятия было объявлено о создании Азербайджано-Британского делового совета. Основная цель организации - укрепление торгово-экономических связей между двумя странами, содействие взаимодействию бизнес-субъектов, развитие двусторонней торговли, обмена опытом и знаниями, защита интересов делового сообщества и расширение культурных связей.