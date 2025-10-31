В ходе визита в Джебраил и Зангилан мы уделим особое внимание строительству Зангезурского коридора

Вместе с представителями дипломатического корпуса мы находимся в Джебраильском и Зангиланском районах, продолжая путь, обозначенный Президентом Ильхамом Алиевым.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в своем аккаунте X написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Первая остановка нашего визита - село Хоровлу. В ходе визита мы уделим особое внимание строительству Зангезурского коридора, а также реализуемым в регионе железнодорожным и автомобильным проектам. Это наш 20-й визит на освобожденные от оккупации территории вместе с дипломатическим корпусом после Отечественной войны 2020 года", - говорится в публикации.