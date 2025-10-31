В Баку открылась интересная экспозиция в честь Победы

В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка "Оружие и искусство: традиционное азербайджанское оружие глазами художников", посвящённая пятой годовщине Победы в 44-дневной Отечественной войне, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На мероприятии выступили директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Меликова, кураторы проекта - проректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, кандидат наук по искусствоведению, доцент Севиль Керимова и кандидат исторических наук Сабухи Ахмедов. Они рассказали о целях выставки и шагах, предпринятых для сохранения и популяризации истории азербайджанского оружейного искусства.

Во время церемонии открытия студенты Центра SABAH Азербайджанского государственного университета культуры и искусств представили художественно-хореографическую композицию под названием "Оружие справедливости побеждает зло". Экспозиция включает около 30 работ, созданных 26 художниками и скульпторами. Эти работы отражают синтез академического и постмодернистского направлений, а также влияние классической миниатюры.

На выставке также были представлены редкие экспонаты XVI-XIX вв. из личных коллекций Юсифа Багирзаде и Ильгара Гасанализаде. В их число входят образцы оружия, некогда принадлежавшие Принцу Аббасу Мирзе Каджару, Насер ад-Дин Шаху Каджару, главе одной из областей Государства Сефевидов и Шекинскому хану. Кроме того, зрителям представили реплики оружия Султана Узун Гасана и Шаха Исмаила I, сабли Зульфикар и шашки. Эти реплики были изготовлены с применением традиционных технологий.

В рамках выставки также состоялась презентация нового каталога под названием "Стальные узоры. Оружейная коллекция Азербайджанского национального музея ковра". Автором каталога, в котором коллекция оружия музея впервые была представлена в систематизированном виде, является Сабухи Ахмедов.

Экcпозиция, организованная министерством культуры Азербайджана и Азербайджанским национальным музеем ковра, имеет особое значение в плане представления оружиеведения, традиций национального ремесла и истории государственности Азербайджана в художественном контексте.

Выставка открыта до 16 ноября 2025 года.