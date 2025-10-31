На наших глазах формируется новая транспортная ось с участием ЦА и Азербайджана

В последние месяцы заметно повысилась активность на Среднем коридоре. На днях стало известно о запуске Китаем очередного пилотного маршрута совместно с Кыргызстаном, Узбекистаном, Туркменистаном и Азербайджаном. В среду четыре контейнера прибыли на железнодорожную станцию Ош (Кыргызская Республика), откуда после оформления документации они отправятся дальше по железной дороге в Узбекистан и Туркменистан. Конечной точкой маршрута является Азербайджан, куда груз будет доставлен по морю.

Целью пилотных перевозок является проверка возможностей маршрута и корректировка сроков доставки. Согласно договоренности, от Оша до Баку контейнеры должны добраться за 12 дней, и. как сообщается, стороны стараются добиться оперативности и исключить любые задержки. Соблюдение графика и оперативность это одно из важнейших условий, которое позволит Среднему коридору укрепить свои позиции. Результаты тестового прогона покажут, насколько стороны готовы обеспечить строгое соблюдение графика. До сих пор вопрос четких сроков не ставился так жестко, но в последнее время ему придается особое, даже стратегическое значение. Средний коридор должен доказать, что является устойчивой и надежной мультимодальной логистической цепочкой от Китая до Европы. В принципе, он уже доказал свою значимость и наличие большого потенциала, теперь же, с ростом возможностей и числа маршрутов необходимо упорядочить вопрос сроков, чтобы гарантировать, что перевозки будут осуществляться по четкому графику.

Сокращение сроков доставок - это то, за что борются все логистические маршруты. В настоящее время у Среднего коридора, можно сказать, нет серьезных конкурентов. И эти позиции коридору с участием Азербайджана следует закрепить.

"Пробный запуск нового маршрута показывает огромный потенциал этого проекта", - сказал в беседе с Day.Az кыргызский политолог Марс Сариев.

На наших глазах формируется новая транспортная ось, которая соединяет Китай, Центральную Азию, Кавказ и Турцию, отметил он.

"Этот маршрут не просто упрощает логистику - он способен существенно изменить геополитический ландшафт Евразии, создав прочную связь между востоком и западом континента. Гигантская территория от Китая до Турции получает новое дыхание: усиливается экономическая взаимозависимость, открываются возможности для промышленной кооперации, и регион становится одним из ключевых направлений глобальной торговли. Этот проект можно рассматривать как реальный шаг к укреплению евразийской интеграции и формированию самостоятельного транспортно-экономического пространства", - сказал Марс Сариев.

Лейла Таривердиева