В Сочи человек залез на кондиционер, спасаясь от пожара

В Сочи при пожаре на мансарде жилого дома человек, спасаясь от огня, забрался на внешний блок кондиционера. Об этом пишет Telegram-канал "ЧП Сочи", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На видео попало здание, охваченное огнем.

"Очевидцы и сотрудники МЧС провели операцию по спасению женщины, оказавшейся в ловушке из-за пожара на мансардном этаже. Она сидела на внешнем блоке кондиционера, спасаясь от огня. Мужчины протянули лестницу и помогли пострадавшей спуститься в безопасное место", - говорится в посте.