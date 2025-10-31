https://news.day.az/world/1792266.html В Сочи человек залез на кондиционер, спасаясь от пожара - ВИДЕО В Сочи при пожаре на мансарде жилого дома человек, спасаясь от огня, забрался на внешний блок кондиционера. Об этом пишет Telegram-канал "ЧП Сочи", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. На видео попало здание, охваченное огнем.
"Очевидцы и сотрудники МЧС провели операцию по спасению женщины, оказавшейся в ловушке из-за пожара на мансардном этаже. Она сидела на внешнем блоке кондиционера, спасаясь от огня. Мужчины протянули лестницу и помогли пострадавшей спуститься в безопасное место", - говорится в посте.
