Сахиба Гафарова представила в Милли Меджлисе доклад по итогам международной парламентской конференции

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова представила в ходе пленарного заседания доклад по итогам прошедшей 29 октября международной парламентской конференции, посвященной 30-летию Конституции Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, С.Гафарова отметила, что в мероприятии приняли участие парламентские делегации из более чем 20 стран, в том числе председатели и заместители председателей парламентов 8 стран, а также представители 7 международных организаций, всего более 100 человек.

"На конференции прозвучали доклады на тему "Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире.

Хочу отметить, что эта конференция стала 13-м мероприятием, организованным Милли Меджлисом в рамках "Года Конституции и суверенитета", - сказала спикер.