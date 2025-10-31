В небе взойдет «Луна охотника»

Вечером 5 ноября Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние и засияет особенно ярко. Это будет самое близкое суперлуние 2025 года. Чем уникально это событие в 2025 году - рассказал эксперт Пермского Политеха.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Суперлуние - редкое явление, когда полнолуние совпадает с моментом, когда спутник находится в перигее, то есть на наименьшем расстоянии от Земли. В этот день Луна расположится всего в 356,9 тыс. км от нашей планеты - примерно на 50 тыс. км ближе, чем обычно.

"Комбинация полной освещенности и максимального сближения создает визуальный эффект увеличения размера и яркости. Если бы приближение происходило в другой фазе, мы бы этого почти не заметили", - пояснил Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского Политеха.

По словам специалиста, диск Луны будет выглядеть на 8% больше и на 16% ярче, чем при обычном полнолунии. Однако эффект "гигантской Луны" у горизонта - оптический обман: человеческий мозг непроизвольно усиливает восприятие, сравнивая небесное тело с домами и деревьями.

Луна в момент суперлуния будет казаться идеально круглой, хотя на самом деле она слегка сплюснута у полюсов - примерно на четыре километра. С Земли эту особенность заметить невозможно, потому что мы всегда видим только одну сторону спутника. В 2025 году ноябрьское полнолуние получит название "Луна охотника".

Астроном добавил, что во время суперлуния усиливаются так называемые "королевские приливы" - когда гравитационное воздействие Луны и Солнца складывается, вызывая особенно сильные колебания уровня моря. Кроме того, рядом с ярким лунным диском можно будет заметить звездное скопление Плеяды (Семь сестер). В ночь на 6 ноября Луна пройдет менее чем в одном градусе от него.

Пик суперлуния ожидается в 16:00 по московскому времени 5 ноября, но наблюдать явление можно будет уже вечером 4 ноября и вплоть до 6-го числа.

"Для наблюдений подойдет даже простой бинокль. В нем хорошо видны темные лунные моря и светлые ореолы кратеров. А городская засветка не помешает - яркость Луны легко ее преодолевает", - добавил Бурмистров.