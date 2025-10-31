В Ходжалы захоронены останки двух считавшихся пропавшими без вести шехидов I Карабахской войны

31 октября в Ходжалы были захоронены останки Чингиза Усуб оглу Гусейнова и Сафара Гарсалан оглу Гамбарова - шехидов, считавшихся пропавшими без вести в Первой Карабахской войне, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По информации отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления города Ханкенди, Агдеринского и Ходжалинского районов, останки обоих шехидов были захоронены на Аллее шехидов в городе Ходжалы после церемоний прощания.

В траурных церемониях приняли участие сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, представители Службы реконструкции, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, ответственные сотрудники Исполнительной власти Ходжалинского района, депутаты, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, члены семей шехидов и представители общественности.

Отметим, что Чингиз Усуб оглу Гусейнов родился 4 мая 1955 года в Ходжалинском районе. Он пропал без вести во время боев в Ходжалы 26 февраля 1992 года.

Сафар Гарсалан оглу Гамбаров родился в Ходжалинском районе в 1961 году и пропал без вести во время боев в Ходжалы в 1992 году.