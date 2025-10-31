Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании будут обсуждены следующие 11 вопросов:

1. Заявление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в связи с пятой годовщиной Дня Победы - 8 ноября;

2. Законопроект Азербайджанской Республики "О государственных услугах" (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об автомобильном транспорте" (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-исполнительный кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "Об адвокатах и адвокатской деятельности" (третье чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об ипотеке" (третье чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный Кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики "О внутренних войсках Азербайджанской Республики" (второе чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности" (второе чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе" и "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" (второе чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О дорожном движении" (второе чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности" (первое чтение).