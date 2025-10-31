Последняя публикация недавно погибшей в аварии известной певицы

Как сообщалось ранее, прошлой ночью в Сабаильском районе столицы в результате дорожно-транспортного происшествия погибла известная певица Влада Ахундова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, внимание пользователей привлекли последние публикации артистки в социальных сетях.

Она делилась кадрами с мероприятий, в которых принимала участие.

Представляем эти публикации: