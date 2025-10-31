https://news.day.az/society/1792196.html Последняя публикация недавно погибшей в аварии известной певицы - ВИДЕО Как сообщалось ранее, прошлой ночью в Сабаильском районе столицы в результате дорожно-транспортного происшествия погибла известная певица Влада Ахундова. Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, внимание пользователей привлекли последние публикации артистки в социальных сетях.
Как сообщалось ранее, прошлой ночью в Сабаильском районе столицы в результате дорожно-транспортного происшествия погибла известная певица Влада Ахундова.
Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, внимание пользователей привлекли последние публикации артистки в социальных сетях.
Она делилась кадрами с мероприятий, в которых принимала участие.
Представляем эти публикации:
