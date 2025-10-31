В США обсуждают полный запрет популярных Wi-Fi-роутеров

Американские власти рассматривают возможность введения полного запрета на использование Wi-Fi-роутеров TP-Link - одного из самых популярных брендов на рынке. Инициативу уже поддержали более шести федеральных ведомств, включая Министерства торговли, обороны и юстиции.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Washington Post.

Расследование в отношении TP-Link началось еще в конце 2024 года после сообщений The Wall Street Journal о проверках, связанных с возможными угрозами национальной безопасности и предполагаемыми связями компании с Китаем. Теперь предложение о запрете прошло межведомственное согласование и направлено на рассмотрение в Министерство торговли США.

По информации источников The Washington Post, чиновники пришли к выводу, что продукция TP-Link может представлять угрозу, поскольку устройства компании обрабатывают конфиденциальные данные американских пользователей и потенциально могут находиться в сговоре с китайскими властями.

В TP-Link эти обвинения отвергли. Представители компании заявили, что TP-Link Systems - независимая американская структура, зарегистрированная в Калифорнии. TP-Link была основана в 1996 году в Шэньчжэне. В октябре 2024 года компания провела корпоративное разделение, в результате которого появилась TP-Link Systems - подразделение, отвечающее за работу в США. В подразделении работает около 500 сотрудников, тогда как в Китае - около 11 тыс. человек.

По данным WSJ, доля TP-Link в сегменте домашних маршрутизаторов выросла с 20% в 2019 году до 65% в 2025-м, хотя сама компания оспаривает эти цифры. Отмечается, что более 300 интернет-провайдеров США выдают роутеры TP-Link своим клиентам.

Кроме того, антимонопольное подразделение Министерства юстиции США проверяет, не использовала ли компания демпинговые методы для вытеснения конкурентов с рынка. В TP-Link утверждают, что их ценовая политика соответствует рыночным нормам.

Окончательное решение о запрете TP-Link ещё не принято. По данным The Washington Post, вероятность ограничений снизилась на фоне продолжающихся переговоров администрации США с Китаем. Представители TP-Link заявили, что готовы сотрудничать с Министерством торговли для устранения любых выявленных рисков.