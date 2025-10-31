Возрождение Конго станет началом новой эры в Африке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал главный редактор La Gazette du Caucase, основатель портала Musulmans en France, журналист Жан-Мишель Брюн во время выступления на международной конференции "Бельгийский колониализм: признание и ответственность" в Баку.

По его словам, Демократическая Республика Конго, благодаря своему географическому положению и богатым природным ресурсам, является одной из ключевых стран Африки.

"Этот фактор объясняет, почему страна когда-то оказалась под колониальным гнетом. Возрождение Демократической Республики Конго станет началом новой эпохи для всего континента. Хотя колонизация унесла жизни множества конголезцев, стремившихся к переменам, новое поколение готово вновь зажечь свет на этой земле. Пробуждение Конго станет пробуждением всей Африки", - добавил журналист.