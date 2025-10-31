Турция готова внести вклад в реализацию проекта Зангезурского коридора

В этом году мы переживаем исторический период - как с точки зрения прогресса мирного процесса с Арменией, так и в контексте создания Зангезурского коридора. Азербайджан, прошедший через сложные этапы, сегодня уверенно движется к тому, чтобы стать яркой звездой на мировой арене.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, председатель совета директоров Стамбульской промышленной палаты Эрдал Бахчыван заявил об этом журналистам в рамках деловой встречи турецких бизнесменов в Баку.

"Как опытные представители турецкой промышленности, мы готовы внести вклад в этот процесс развития и еще больше укрепить достигнутые успехи посредством экономической активности и инвестиций", - подчеркнул он.

Глава палаты выразил уверенность, что поставленная лидерами двух стран цель - довести товарооборот до 15 миллиардов долларов - будет легко достигнута:

"Более того, благодаря взаимным инвестициям и совместным стратегиям, направленным на третьи страны, этот показатель может быть значительно выше. В этом контексте турецким промышленникам и инвесторам следует правильно оценить возможности, открывающиеся в регионе".

С. Бахчыван также подчеркнул, что Азербайджан вкладывает в Турцию значительные и ценные инвестиции:

"Хочу выразить особую благодарность SOCAR за реализацию одной из крупнейших и важнейших иностранных инвестиций в Турции за последние годы. Это сотрудничество следует рассматривать не только как инвестиции Турции в Азербайджан, но и как взаимные возможности для проектов, которые наши азербайджанские друзья реализуют в Турции и других странах".

По словам Бахчывана, самое важное - думать о том, что Турция и Азербайджан могут сделать вместе в третьих странах и различных регионах. Экономики Азербайджана и Турции обладают взаимодополняющими и ценными ресурсами, а потому потенциал совместной работы огромен. Объединяя усилия и действуя согласованно, две страны могут добиться гораздо большего и наглядно продемонстрировать миру свою силу и единство.

"Искренне верю, что лозунг "Одна нация, два государства" - это не просто фраза, а реальность, воплощенная в реальном сотрудничестве и совместной деятельности. Надеюсь, что в ближайшие годы мы ещё ярче продемонстрируем это единство. Уверен, что этот наш визит станет важным шагом и возможностью в этом направлении", - заключил он.