Бельгийские колонизаторы уничтожили культуру и систему самоуправления в Бурунди

Колонизаторы разрушили культуру, существовавшую в Бурунди, уничтожили систему местного самоуправления и заменили ее собственной.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал бурундийский политический обозреватель, основатель организации "Интеграция, соседство и равенство" Нибизи Жан-Мари во время выступления на международной конференции "Бельгийский колониализм: признание и ответственность" в Баку.

Жан-Мари отметил, что колонизаторы также уничтожили родной язык в Бурунди:

"Французский язык был насильственно внедрен в систему образования. Только после обретения независимости Бурунди смогла изменить свою систему образования и восстановить национальный - бурундийский язык".

Политический обозреватель подчеркнул, что колонизаторы также меняли имена людей: "До колониального периода у бурундийцев не было французских имён. Именно в колониальный период людям стали давать французские имена под видом крещения. Этот процесс затем ещё больше углубился через религиозное влияние. Таким образом, была уничтожена не только культура, но и народная мудрость".