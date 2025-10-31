Балтийский бастион: военные потенциалы Латвии, Литвы и Эстонии

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о военном потенциале Латвии, Литвы и Эстонии.

Day.Az представляет полный текст статьи:

Анализ военных потенциалов Эстонии, Латвии и Литвы по состоянию на 1 октября 2025 года показывает беспрецедентный рост их оборонных возможностей, вызванный изменением геополитической обстановки в Восточной Европе. Все три страны превысили установленный НАТО порог в два процента от валового внутреннего продукта на оборону, направляя ресурсы на ускоренную модернизацию, развитие инфраструктуры для приема союзных сил и увеличение численности личного состава.

Литва сегодня выступает как региональный "тяжелый кулак". Страна формирует полноценную дивизию, делает ставку на западную тяжелую технику - танки Leopard 2, системы залпового огня HIMARS, бронемашины Boxer, а также самоходные артиллерийские установки PzH 2000 и CAESAR. Оборонный бюджет Литвы стабильно превышает две целых семь десятых процента валового внутреннего продукта, с планами доведения до трех процентов. Литва обладает крупнейшей регулярной армией среди трех стран - около двадцати трех тысяч человек, и наиболее развитой инфраструктурой для приема союзников - в Пабраде и Рукле.

Эстония строит модель "тотальной обороны", делая ставку не на количество, а на интеграцию всего общества в систему защиты. При численности регулярных сил около семи тысяч семисот военнослужащих, Эстония располагает мощной структурой территориальной обороны - "Лигой обороны" Kaitseliit, в которую входит более тридцати тысяч добровольцев, включая вспомогательные формирования. Страна является лидером в регионе по части киберобороны, ведь именно здесь размещен Центр киберзащиты НАТО CCDCOE. Эстонцы активно закупают самоходные артиллерийские установки K9 Thunder и противотанковые комплексы Spike и Javelin. Основная уязвимость - система противовоздушной обороны, хотя в 2025 году начаты закупки комплексов средней дальности IRIS-T.

Латвия долгое время оставалась слабым звеном, однако теперь форсированно ликвидирует отставание. С 2023 года восстановлен обязательный призыв, действует национальная служба обороны Valsts aizsardzības dienests. Основные приоритеты - создание систем противовоздушной обороны средней дальности совместно с Эстонией, закупка береговых ракетных комплексов NSM для защиты побережья Рижского залива и развертывание реактивных систем HIMARS. Модернизация механизированной бригады ведется с использованием бронетранспортеров Patria 6×6, однако темпы пока уступают соседям.

По состоянию на третий квартал 2025 года Эстония направляет на оборону около трех процентов валового внутреннего продукта, что соответствует примерно одному целому трем десятым миллиарда евро. Латвия выделяет порядка двух целых семи десятых процента, то есть около одного целого одной десятой миллиарда евро. Литва тратит две целых семьдесят две сотых процента, что эквивалентно примерно двум миллиардам евро. Активный персонал в Эстонии и Латвии составляет около семи с половиной тысяч человек в каждой стране, тогда как в Литве - двадцать три тысячи. Обученный резерв в Эстонии достигает семидесяти трех тысяч, включая членов Kaitseliit, в Латвии - около двадцати тысяч, в Литве - двадцать восемь тысяч.

Все три страны пока не имеют собственных танков, но Литва уже подписала контракт на закупку Leopard 2. Эстония располагает сорока четырьмя боевыми машинами пехоты CV9035, Латвия заказала бронетранспортеры Patria 6×6, а Литва имеет девяносто одну боевую машину Boxer Vilkas. В артиллерии Эстония использует двадцать четыре самоходные установки K9 Thunder, Латвия - пять M109A5Ö, а Литва - восемнадцать немецких PzH 2000. Системы залпового огня HIMARS уже поставлены в Литву (восемь единиц), Эстония и Латвия ожидают свои поставки. В области противовоздушной обороны Эстония и Латвия только готовятся к развёртыванию IRIS-T и NASAMS, тогда как Литва уже располагает двумя батареями NASAMS третьего поколения.

Несмотря на прогресс, общие уязвимости остаются очевидными. В первые трое-четверо суток возможного конфликта все три страны будут критически уязвимы. Главные слабые места - географическая ограниченность и отсутствие стратегической глубины, особенно в районе Сувалкского коридора, соединяющего Литву с Польшей. Серьезной проблемой остается нехватка эшелонированных систем противовоздушной и противоракетной обороны, способных отразить массированные удары. Логистика также хрупка: основные пути снабжения проходят через морские порты Клайпеды, Таллинна и Риги, а также по магистрали Rail Baltica, которые могут быть легко блокированы. Военно-морские силы трёх стран представляют собой скорее "москитные флоты", предназначенные для минно-тральных и патрульных задач, и не способны обеспечить безопасность конвоев или противостоять крупным силам на море.

Главным столпом безопасности остаётся присутствие сил НАТО в виде батальонных боевых групп расширенного передового присутствия. Эти контингенты, размещённые в каждой из стран Балтии, выполняют скорее политическую функцию - выступая "спусковым крючком" для активации пятой статьи Североатлантического договора, чем полноценную оборонительную силу.

Настоящее исследование, проведённое по заказу организации "Biedriba Astraea", представляет собой комплексную оценку открытых данных (OSINT) о военных возможностях трёх стран Балтии и фиксирует переход региона от символического участия в коллективной обороне к формированию реально боеспособного щита Восточного фланга НАТО.

Эстония (Eesti Kaitsevägi)

2.1. Исторический контекст и оборонная доктрина

Современная военная стратегия Эстонии, известная под названием Laia riigikaitse - "всеобъемлющая" или "тотальная оборона", возникла из осознания географических реалий и исторического опыта страны. Небольшое государство без стратегической глубины, находящееся в непосредственной близости от возможного противника, не может позволить себе роскошь долгой войны. Поэтому Эстония строит оборону не на идее победы над превосходящими силами, а на принципе неприемлемой цены оккупации.

Основу доктрины составляют четыре ключевых элемента.

Первое - первоначальное сдерживание. Небольшая, но высокотехнологичная профессиональная армия - прежде всего 1-я пехотная бригада - должна нанести противнику максимальный урон и выиграть время.

Второе - тотальное сопротивление. В случае вторжения задействуется массовая мобилизация резервистов и членов "Лиги обороны" Kaitseliit, что превращает всю территорию страны в сеть партизанских и диверсионных очагов.

Третье - прием союзников. Главная задача регулярных сил - удерживать аэродромы, порты и ключевые коммуникации для оперативного прибытия подразделений НАТО.

Четвертое - киберустойчивость. Эстония рассматривает киберпространство как полноправный театр военных действий. В структуру вооруженных сил интегрировано специальное Киберкомандование (Küberväejuhatus), способное вести наступательные и оборонительные операции в цифровой сфере.

2.2. Организация вооруженных сил

Силы обороны Эстонии - Eesti Kaitsevägi - состоят из трех ключевых компонентов.

Первый - регулярная армия, насчитывающая около семи тысяч семисот человек, включая призывников. Ее основу составляют две пехотные бригады.

Второй - Лига обороны Kaitseliit, добровольческая военизированная организация, включающая восемнадцать тысяч активных членов и около двенадцати тысяч в вспомогательных подразделениях. Kaitseliit выполняет функции территориальной обороны, сил поддержки и ядра возможного партизанского сопротивления.

Третий - мобилизационный резерв, насчитывающий около сорока трех тысяч подготовленных военнообязанных.

Структурно эстонские вооруженные силы включают сухопутные войска (Maavägi), военно-морские силы (Merevägi), военно-воздушные силы (Õhuvägi), Киберкомандование и Командование специальных операций (Erioperatsioonide väejuhatus).

Сухопутные войска являются ядром оборонной системы. Военно-морские силы выполняют минно-тральные и патрульные задачи в прибрежных водах. Воздушные силы сосредоточены на радиолокации, противовоздушной обороне и обеспечении аэродромной инфраструктуры.

2.3. Военные базы, объекты и полигоны

Перечень основных объектов Сил обороны Эстонии основан на открытых источниках (OSINT).

Главный штаб Сил обороны находится в Таллинне, в районе Юхкентали. Это центральный орган управления, отвечающий за стратегическое планирование и оперативное руководство.

База Тапа - крупнейший военный гарнизон страны, расположенный в уезде Ляэне-Вирумаа. Здесь размещается 1-я пехотная бригада, а также многонациональная батальонная группа НАТО под британским командованием. В Тапа дислоцированы скаутский батальон, артиллерийский, инженерный, противовоздушный и тыловой батальоны. На территории базы постоянно присутствует техника eFP - танки Challenger и боевые машины Warrior и CV90. С 2017 года объект активно расширяется, построены новые казармы и склады, действует железнодорожная ветка для переброски войск НАТО.

Авиабаза Эмари в уезде Харьюмаа - ключевой авиационный объект страны. Здесь базируются подразделения ВВС Эстонии и проходит миссия НАТО "Балтийское воздушное патрулирование". Полоса длиной 2750 метров принимает истребители Eurofighter, F-16, F-35 и другие самолеты союзников. База модернизирована по стандартам НАТО, ведутся работы по усилению систем ПВО и увеличению топливных резервов.

База Йыхви, расположенная в Ида-Вирумаа неподалеку от российской границы, служит пунктом дислокации Вируского пехотного батальона 1-й бригады. Это также важный учебный центр.

База Палдиски, находящаяся на побережье Харьюмаа, выполняет функции логистического узла и центра поддержки. Ранее здесь размещался скаутский батальон, ныне переведенный в Тапа.

Военно-морская база в Таллинне, известная как "Минная гавань" (Miinisadam), является штабом ВМС Эстонии. Здесь располагаются дивизионы минных и патрульных кораблей, а также саперная группа по разминированию.

В южной части страны, в городе Выру, расположена база Таара, где находится штаб 2-й пехотной бригады и легендарный Куперьяновский батальон. Эта часть формируется как резервная, но при необходимости может быть быстро развёрнута.

Центральный полигон Сил обороны находится между уездами Харьюмаа и Ляэне-Вирумаа, неподалеку от Тапа. Это крупнейшая тренировочная зона, используемая для стрельб из тяжелой техники - боевых машин CV90 и артиллерии K9 Thunder, а также для международных учений НАТО. Территория полигона постоянно расширяется.

Киберкомандование располагается в Таллинне и отвечает за кибероперации, безопасность сетей и защиту критической инфраструктуры.

Особое место занимает Центр передового опыта НАТО по киберобороне - CCDCOE, также базирующийся в Таллинне. Он выполняет аналитическую и учебную функцию, объединяя специалистов из стран НАТО и партнеров.

Таким образом, Эстония создала плотную, многослойную оборонную систему, где каждый квадратный километр пространства, каждая база и даже цифровое пространство интегрированы в единую архитектуру тотальной защиты. Страна превратилась в модель "асимметричной неприступности" - маленький, но остро вооруженный бастион, чья сила - в решимости, технологиях и готовности общества воевать.

2.4. Состав и состояние основных соединений

Первая пехотная бригада (1. Jalaväebrigaad) остаётся ядром оперативной стратегии Эстонии. Штаб бригады дислоцирован в Тапа, ключевые элементы также размещены в Палдиски и Йыхви. Формирование бригады сочетает профессиональные подразделения и призывные/резервные батальоны: в её составе - профессиональный скаутский батальон Scoutspataljon, вооружённый боевыми машинами CV9035EE, батальоны Kalevi и Viru как призывные/резервные ядра, артиллерийский батальон на самоходных установках K9 Thunder, батальон противовоздушной обороны (включая переносные комплексы Mistral и модернизируемые системы средней дальности), инженерный батальон и батальон тылового обеспечения. На базе Тапа размещена расширенная многонациональная батальонная группа НАТО (eFP Battlegroup) под британским командованием; это превращает объект в оперативный хаб для координации национальных и союзных сил и усиливает возможности быстрого реагирования в регионе. Бригада интегрирована в структуру Многонациональной дивизии "Север" (MND-N), что обеспечивает ей доступ к многонациональному логистическому и огневому потенциалу при эскалации.

Вторая пехотная бригада (2. Jalaväebrigaad) базируется в Выру и ориентирована на защиту южного направления. Формально это резервная по составу, но по концепции - стратегически важная - бригада: ядром служит Куперьяновский батальон, одновременно выполняющий учебные функции и роль мобилизационного ресурса. В плане перевооружения 2-я бригада получает технику по мере завершения основных поставок первой бригады; в боевой готовности она уступает 1-й по огневой и мобильной смертоносности, однако выигрывает за счёт географического положения и возможностей к быстрой дислокации внутренних резервов.

Лига Обороны (Kaitseliit) представляет собой фундамент концепции тотальной обороны. Структурно она разделена на пятнадцать территориальных округов - malev, каждый из которых ориентирован на локальную мобилизацию, разведку и партизанские действия. По состоянию на третий квартал 2025 года активный контингент Kaitseliit составляет порядка восемнадцати тысяч человек плюс двенадцать тысяч в вспомогательных формированиях. Добровольцы хорошо вооружены на уровне личного состава: в подразделениях Kaitseliit широко распространены противотанковые ракетные комплексы (Javelin, Spike), миномёты малого и среднего калибра, мобильные средства связи и базовые разведывательные платформы. Регулярные учения, интегрированные с армейскими и союзными программами, удерживают высокий уровень мотивации и компетенций. Kaitseliit выполняет не только боевые функции, но и задачи по логистической поддержке, охране инфраструктуры и гражданской защите - то есть превращается в универсальный инструмент устойчивости государства.

Оценка боеготовности: основное соединение - 1-я бригада - имеет высокую степень профессионализма и модернизацию состава, но её устойчивость критически зависит от своевременной доставки тяжёлой техники и боеприпасов союзниками в условиях кризиса. 2-я бригада выполняет роль тактического резерва; её потенциал растёт по мере реинвентаризации и пополнения парком вооружений. Kaitseliit даёт Эстонии асимметричное преимущество в удержании территории и нанесении урона в глубине наступающего врага, однако успех этой схемы во многом определяется наличием устойчивых каналов снабжения, боеприпасов и средств связи.

2.5. Военно-промышленный комплекс и ключевые предприятия

Эстонский военно-промышленный комплекс небольшой по объёму, но нишевый и технологически высокоэффективный. Страна сосредоточилась на разработке решений, где высокие технологические компоненты приносят стратегическое преимущество при сравнительно невысоких затратах на массовое производство.

Одним из флагманов является Milrem Robotics, специализирующаяся на беспилотных наземных платформах (UGV). Линейка THeMIS стала мировым стандартом в сегменте многоцелевых роботов сопровождения, а проект Type-X позиционируется как роботизированная боевая машина пехоты. Преимущество Milrem - программная архитектура, интеграция датчиков и модульность; слабое место - зависимость от импортных высокоточных узлов, двигателей и оптической электроники. Тем не менее экспортные контракты в более чем шестнадцать стран и поставки в состав EDF демонстрируют коммерческую и оперативную жизнеспособность предприятия.

Сектор кибербезопасности формирует второй столп ВПК. Guardtime, Cybernetica и ряд стартапов создают экосистему, обеспечивающую защиту критически важной инфраструктуры, управления данными и средств распределенной верификации. Наличие в Таллинне Центра передового опыта НАТО по киберобороне (CCDCOE) усиливает человеческий капитал и обеспечивает приток специалистов, методик и совместных программ обучения. Киберкомпонент даёт Эстонии не только оборонное преимущество, но и экспортную статью - программные продукты и консультационные услуги.

Судостроительная отрасль представлена Baltic Workboats, сосредоточенной на производстве патрульных катеров и вспомогательных судов, особенно востребованных пограничной службой и прибрежной обороной. Производственные мощности на острове Сааремаа позволяют быстро наращивать парк малых боевых и патрульных судов, необходимых для "москитной" военно-морской концепции.

Производство боеприпасов остаётся узким местом. В Эстонии отсутствует масштабное производство артиллерийских снарядов и массовых стрелковых патронов; существующие мощности ограничены и ориентированы на дозагрузочные линии и мелкое серийное производство. По состоянию на третий квартал 2025 года продолжаются межгосударственные переговоры о создании совместных балтийских мощностей по изготовлению боеприпасов, однако до их реализации страны продолжают зависеть от импорта и складских резервов союзников.

Вывод по ВПК: эстонская промышленность ставит на интеллектуальную составляющую - роботы, программное обеспечение и специализированное судостроение. Такая стратегия повышает гибкость и экспортный потенциал, но оставляет уязвимость в сфере массовых материалов и боеприпасного обеспечения. В условиях длительного конфликта это ограничение будет требовать как стратегического планирования закупок у партнёров, так и кооперации с соседями по созданию региональных запасов.

2.6. Боевой состав и оснащение (Основные платформы)

Вооруженные силы Эстонии, несмотря на ограниченные размеры, к 2025 году располагают весьма современным и функциональным арсеналом, полностью интегрированным в стандарты НАТО. Вся структура вооружений отражает приоритеты оборонительной стратегии - мобильность, точность и сетевую совместимость.

Бронетехника.

Основу бронетанковых подразделений составляют сорок четыре боевые машины пехоты CV9035EE (модернизированная версия шведской Strf 90), предназначенные для Scoutspataljon - главного профессионального подразделения сухопутных войск. Дополнительно на вооружении находятся около ста тринадцати бронетранспортеров Patria Pasi моделей XA-180 и XA-188. В рамках совместной программы с Латвией и Финляндией заключён контракт на производство и поставку двухсот тридцати новых бронетранспортеров Patria 6×6, что позволит унифицировать парк и усилить мобильность территориальных подразделений Kaitseliit.

Артиллерия.

Эстония располагает двадцатью четырьмя самоходными артиллерийскими установками K9 Thunder калибра 155 миллиметров южнокорейского производства. Дополнительно заказано ещё двенадцать машин для полного укомплектования артиллерийского батальона. В резерве и учебных целях сохраняется восемнадцать буксируемых гаубиц FH-70 калибра 155 миллиметров и около тридцати советских D-30 калибра 122 миллиметра.

В 2022 году был подписан контракт на шесть реактивных систем залпового огня HIMARS (M142), поставки которых ожидаются в период 2025-2026 годов. Это станет ключевым усилением дальнобойного потенциала и элементом совместимости с американскими системами разведки и целеуказания.

Противотанковые средства.

Эстония располагает сотнями современных переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin (Block 1) и Spike SR/LR, что делает её сухопутные подразделения крайне опасными для бронетехники противника даже без танков. Сохраняются также устаревшие израильские комплексы MAPATS, находящиеся на хранении.

Средства противовоздушной обороны.

Базовый уровень обеспечивается переносными зенитными комплексами Mistral, размещёнными как на треножных установках, так и на бронетранспортерах, а также заказанными в 2022 году польскими системами Piorun (модификация Grom-M). Для ближней обороны по-прежнему применяются 23-миллиметровые установки ЗУ-23-2.

Главное направление модернизации - создание эшелонированной ПВО средней дальности. В 2025 году стартуют поставки комплексов IRIS-T SLM, закупленных совместно с Латвией. Однако к третьему кварталу 2025 года полноценная эшелонированная система ПВО в Эстонии всё ещё отсутствует, что остаётся одной из наиболее уязвимых зон обороны.

Военно-воздушные силы.

ВВС Эстонии выполняют вспомогательные функции и не располагают боевой авиацией. На вооружении состоят два транспортных самолета M28 Skytruck и четыре учебных вертолета Robinson R44. Контроль воздушного пространства и функции боевого патрулирования полностью обеспечиваются миссией НАТО Baltic Air Policing, действующей с авиабазы Эмари.

Военно-морские силы.

Флот Эстонии ориентирован на минно-тральные и патрульные задачи. Основу составляют два минных тральщика британского происхождения класса Sandown - ENS Admiral Cowan и ENS Sakala, а также ряд современных патрульных катеров собственного производства. В 2024-2025 годах ожидаются поставки береговых противокорабельных комплексов NSM (Naval Strike Missile), что позволит создать зону ограниченного доступа на побережье и усилить контроль над Финским заливом.

В целом вооруженные силы Эстонии демонстрируют высокую степень технической совместимости с союзниками по НАТО и постепенно переходят от легкой оборонительной модели к интегрированной системе с элементами дальнего огневого поражения.

2.7. Бюджет и экономика обороны

Финансовая динамика эстонского оборонного бюджета за последние годы свидетельствует о целенаправленном росте военных расходов и переориентации на закупки высокотехнологичных систем.

В 2021 году оборонный бюджет составил шестьсот сорок семь миллионов евро, что соответствовало двум целым одиннадцати сотым процента валового внутреннего продукта. В 2022 году расходы выросли до семисот сорока восьми миллионов евро, или двух целых тридцати четырех сотых процента ВВП. В 2023 году оборонные ассигнования достигли одного целого одной сотой миллиарда евро, то есть примерно двух целых семидесяти трёх сотых процента ВВП. В 2024 году планировалось потратить около одного целого тридцати трёх сотых миллиарда евро, что соответствует трём целым двум десятым процента ВВП. На 2025 год запланировано примерно один целый тридцать пять сотых миллиарда евро, что эквивалентно примерно трём процентам ВВП.

По структуре расходов за 2024 год примерно сорок пять процентов бюджета приходилось на закупки вооружений, техники и боеприпасов; около двадцати пяти процентов - на оплату персонала; тридцать процентов - на инфраструктуру, логистику и эксплуатационные нужды.

Главная тенденция последних лет - заметное увеличение доли закупок и резкое ускорение инвестиционного цикла. Приоритеты определены ясно: развитие систем противовоздушной обороны, поставка реактивных систем залпового огня HIMARS, расширение парка самоходных артиллерийских установок K9, закупка боеприпасов и строительство инфраструктуры для размещения союзных войск.

Эстония стала одной из немногих стран региона, сумевших превратить рост военных расходов не в бюрократическую статью затрат, а в инструмент системного обновления армии и закрепления её как модели "умного оборонного государства".

2.8. Учения и оперативное взаимодействие с НАТО

Эстония - один из наиболее активных участников союзных инициатив на восточном фланге НАТО. В стране действует батальонная группа расширенного передового присутствия (NATO Enhanced Forward Presence, eFP), дислоцированная в Тапа под британским руководством. В состав этой многонациональной силы входят также контингенты из Франции и Дании. Основная функция eFP - не только военное сдерживание, но и политический фактор: присутствие союзников гарантирует немедленную активацию статьи 5 Североатлантического договора в случае агрессии.

С 2004 года Эстония принимает участие в миссии Baltic Air Policing - программе постоянного воздушного патрулирования, обеспечивающей контроль воздушного пространства над Балтийским регионом. Авиабаза Эмари служит основным узлом для ротации истребителей НАТО, включая F-16, Eurofighter и F-35, которые сменяются каждые четыре месяца.

В стране регулярно проводятся крупные национальные и международные военные учения. Наиболее значительные среди них - Kevadtorm ("Весенний шторм") и Siil ("Еж").

Kevadtorm - ежегодные манёвры, проводимые в мае, где отрабатывается взаимодействие между регулярными силами, резервистами и добровольцами Kaitseliit. Эти учения охватывают до двадцати пяти тысяч участников и моделируют полномасштабные сценарии обороны.

Siil - крупнейшие в истории Эстонии мобилизационные учения, проводимые раз в несколько лет. В них участвуют резервисты, подразделения территориальной обороны и союзники, а сценарии включают отражение гибридных и конвенциональных угроз.

Эстонские подразделения активно участвуют и в совместных манёврах НАТО за пределами страны - Baltops, Saber Strike, Iron Wolf и других. Основное внимание уделяется обеспечению совместимости, оперативной логистике и быстрому развёртыванию многонациональных соединений.

Все оперативные планы обороны страны синхронизированы с новыми региональными планами НАТО, утверждёнными на саммите в Вильнюсе. В основе этих документов - сценарий быстрого реагирования, при котором Силы быстрого реагирования НАТО (VJTF) должны быть развёрнуты в течение 72 часов с момента кризиса. Национальная задача Эстонии - удержание ключевых аэродромов, портов и транспортных узлов (в первую очередь Тапа и Эмари) до прибытия союзных войск.

2.9. Аналитическая оценка (SWOT)

Сильные стороны (Strengths).

Эстония обладает уникальной общественной сплочённостью и высокой готовностью к обороне: более 80 процентов граждан поддерживают идею тотальной защиты и лично участвуют в программах Kaitseliit.

Модель всеобъемлющей обороны - одна из самых эффективных в Европе: Лига обороны (Kaitseliit) сочетает территориальную сеть, добровольчество и боевую подготовку.

Страна является признанным мировым лидером в области кибербезопасности и кибервойны, обладая не только передовыми технологиями, но и организационными возможностями - Киберкомандование и Центр НАТО CCDCOE.

1-я пехотная бригада, оснащённая современными БМП CV90 и САУ K9 Thunder, имеет высокий уровень боевой готовности и интегрирована в командную структуру НАТО, что обеспечивает прямую оперативную совместимость с союзными силами.

Слабые стороны (Weaknesses).

Главная уязвимость - отсутствие стратегической глубины. Территория страны слишком мала для маневра, а ключевые объекты находятся в пределах досягаемости артиллерии и ракет из Ленинградской области.

Серьёзный дефицит средств противовоздушной и противоракетной обороны делает страну крайне уязвимой для массированных ударов.

Малая численность регулярных войск - около семи тысяч человек - означает зависимость от скорости мобилизации резервистов.

Военно-морские силы ограничены по возможностям: два минных тральщика и несколько патрульных катеров не способны обеспечить контроль над морскими коммуникациями или защиту портов.

Возможности (Opportunities).

Эстония располагает потенциалом для дальнейшего углубления интеграции с НАТО - в частности, через размещение дивизионных штабов, усиление eFP и расширение инфраструктуры приёма союзных войск.

ВПК страны способен развиваться на основе экспортных успехов Milrem Robotics и киберсектора - это направление может превратиться в стратегический ресурс.

Совместные закупки с Латвией и Финляндией (Patria 6×6, IRIS-T) создают предпосылки для интегрированного балтийского оборонного пространства.

Угрозы (Threats).

Основной риск - сценарий "молниеносного удара": ограниченная операция противника, рассчитанная на захват ключевых объектов до того, как НАТО успеет отреагировать.

Регион остаётся уязвимым перед стратегической блокадой (A2/AD) со стороны России, включающей использование ракетных систем из Калининградской и Ленинградской областей.

Угроза гибридных атак - кибердиверсии, информационные операции и провокации против гражданской инфраструктуры - сохраняется постоянно.

К числу уязвимых мест относятся логистические узлы (порт Таллинна, железнодорожный центр Тапа), системы ПВО авиабазы Эмари и зависимость от импорта боеприпасов и запчастей.

В совокупности эти факторы формируют реалистичную, но тревожную картину: Эстония выстроила один из самых интеллектуально продуманных оборонных механизмов в Европе, однако её устойчивость всё ещё держится на внешней поддержке и скорости реагирования союзников. Страна остаётся бастионом НАТО на северном фланге, но с тонкими стенами - прочными умом и духом, однако уязвимыми для массированного удара.

3.1. Исторический контекст и оборонная доктрина

Латвийская оборонная модель долгое время представляла собой наименее устойчивый элемент балтийского оборонного треугольника. После вступления в НАТО в 2004 году Рига фактически делегировала вопрос стратегической безопасности союзникам, ограничившись концепцией минимального сдерживания - так называемой "концепцией колючей проволоки", то есть идеей символического сопротивления до прибытия сил Альянса.

Отмена обязательного призыва в 2007 году привела к формированию компактной профессиональной армии численностью менее восьми тысяч человек, но без эффективного резерва. Модель профессионализации при ограниченном бюджете выглядела рационально в эпоху посткрымского оптимизма, однако события 2014 года (аннексия Крыма) и особенно 2022 года (полномасштабная война России против Украины) радикально изменили стратегическое мышление в Латвии.

В 2023 году утверждена новая "Концепция государственной обороны" (Valsts aizsardzības koncepcija), определяющая принципы тотальной обороны и массовой подготовки резервов.

Главные направления реформ:

- Возвращение призыва. С 1 июля 2023 года введена Служба государственной обороны (Valsts aizsardzības dienests, VAD). Первые наборы осуществляются на добровольной основе, однако с 2024 года система становится обязательной. Цель - к 2028 году ежегодно обучать до 7 500 призывников, что позволит создать глубоко эшелонированный резерв численностью до 50 тысяч человек.

- Фокус на противовоздушной и береговой обороне. Латвия впервые обозначила ПВО и береговую оборону как приоритет №1. В 2022-2025 годах заключены контракты на поставку систем средней дальности NASAMS и IRIS-T, а также береговых ракетных комплексов NSM (совместно с Эстонией).

- Инфраструктурное усиление. Активно модернизируются базы в Адажи и Лиелварде - ключевые точки приёма и развертывания союзных войск. Адажи превращается в основной центр размещения многонациональной бригады НАТО, а Лиелварде - в авиабазу оперативного реагирования.

- Комплексная оборона. Следуя примеру Эстонии, Рига внедряет концепцию valsts visaptveroša aizsardzība - всеобъемлющей национальной обороны, где гражданские структуры, частный сектор и население вовлечены в систему защиты. В этой модели Zemessardze (ополчение) играет роль не вспомогательную, а ключевую - основу массовой мобилизации и территориального сопротивления.

Таким образом, Латвия за короткий срок превратилась из "символического участника НАТО" в страну, выстраивающую реальную оборонную устойчивость по скандинавскому образцу - с ориентацией на национальную мобилизацию и региональную интеграцию.

3.2. Организация вооруженных сил (Nacionālie bruņotie spēki - NBS)

Современные Национальные вооружённые силы Латвии включают четыре основных компонента: регулярные войска, службу государственной обороны (призыв), территориальное ополчение и резерв. Общая структура рассчитана на постепенное развертывание до 45-50 тысяч человек в кризисный период.

Регулярные силы.

Около 7 500 профессиональных военнослужащих составляют основу боевых подразделений. Основные функции - поддержание постоянной боеготовности, взаимодействие с союзниками и обучение призывников. Командование находится в Риге, оперативные части сосредоточены в Адажи (сухопутные войска), Лиепая (флот) и Лиелварде (авиация).

Служба государственной обороны (VAD).

С 2023 года - ключевой инструмент реформ. Первый добровольный призыв прошёл успешно, что позволило проверить инфраструктуру и систему обучения. С 2024 года призыв становится обязательным для граждан мужского пола 18-27 лет. Обучение длится 12 месяцев, после чего военнослужащие переводятся в активный резерв.

Ополчение (Zemessardze, ZS).

Добровольческие силы территориальной обороны - около 10 500 активных участников и до 3 000 в резерве. ZS проходят ускоренную модернизацию: получают ПЗРК Stinger, Piorun, ПТРК Spike и современные системы связи. В мирное время Zemessardze активно участвует в охране инфраструктуры, киберобороне и поддержании общественного порядка, а в военное - становится опорой асимметрической обороны.

Резерв.

Около 20 000 обученных военнослужащих, нуждающихся в регулярной переподготовке. С введением VAD этот контингент будет значительно увеличен, что устранит ключевую слабость латвийской обороны - отсутствие мобилизационного потенциала.

Структурное деление.

- Сухопутные войска (Sauszemes spēki) - ядро боевой силы, включающее пехотные, артиллерийские, инженерные и разведывательные подразделения.

- Военно-морские силы (Jūras spēki) - малочисленные, но оснащённые современными минными тральщиками, патрульными катерами и береговыми радарами.

- Военно-воздушные силы (Gaisa spēki) - обеспечивают воздушное наблюдение, работу РЛС, ПВО и транспортные задачи, в том числе с применением БПЛА.

- Ополчение (Zemessardze) - интегрировано в структуру NBS, с возможностью быстрого подчинения регулярным штабам.

- Командование специальных операций (Speciālo operāciju pavēlniecība) - элитное подразделение, участвующее в миссиях НАТО и программах обучения союзников.

В целом латвийская модель после 2022 года демонстрирует редкий для региона темп адаптации: от малочисленной профессиональной армии к гибридной системе с мощным резервом, территориальной обороной и растущим военным производством.

3.3. Полный перечень военных баз, объектов и полигонов

Военная база Адажи (Ādažu militārā bāze)

Это крупнейший военный объект Латвии, расположенный в Адажи, недалеко от Риги. База играет ключевую роль в оборонной системе страны и служит главным центром размещения НАТО на территории Латвии. Здесь дислоцирована механизированная пехотная бригада сухопутных войск (Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde), а также многонациональная батальонная группа НАТО под руководством Канады (NATO eFP Battlegroup).

В состав базы входят штаб бригады, первый и второй механизированные батальоны, артиллерийский дивизион, батальон обеспечения, инженерные подразделения, а также силы союзников, оснащённые танками Leopard 2, БМП Piranha и самоходными гаубицами. Адажи - это постоянный действующий объект и главный хаб НАТО на территории Латвии. С 2020-х годов идёт активное расширение инфраструктуры: возводятся новые казармы, склады боеприпасов, ремонтные мастерские, а также полигоны для подготовки призывников службы государственной обороны (VAD).

Авиабаза Лиелварде (Lielvārdes gaisa spēku bāze)

Главная авиабаза страны, расположенная в городе Лиелварде (Огрский край). Здесь размещён штаб военно-воздушных сил Латвии, эскадрилья наблюдения и ПВО, а также транспортное подразделение, эксплуатирующее самолёты Ан-2. База служит резервным узлом миссии НАТО Baltic Air Policing. На ней установлен современный центр управления воздушными операциями и развёрнуты беспилотные аппараты Bayraktar TB2. Аэродром сертифицирован НАТО для приёма тяжёлых транспортных самолётов и истребителей. Планируется размещение батарей ПВО средней дальности, что существенно повысит обороноспособность воздушного пространства страны.

Военно-морская база Лиепая (Liepājas Jūras spēku bāze)

Главный морской порт оборонного значения, расположенный в Лиепае - единственном незамерзающем порту страны. Здесь находится штаб военно-морских сил (Jūras spēki), флотилия, включающая минный и патрульный дивизионы, служба береговой охраны, подразделение подводных взрывных работ (EOD) и центр морского наблюдения. База активно модернизируется: обновляются причалы, создаются новые склады и ремонтные мощности для кораблей НАТО. В окрестностях планируется размещение береговых ракетных комплексов NSM, что обеспечит контроль над Рижским заливом и побережьем Курземе.

База в Алуксне (Alūksnes bāze)

Учебный центр сухопутных войск, расположенный в городе Алуксне, близко к эстонской границе. Здесь проходит подготовку большинство призывников Valsts aizsardzības dienests (VAD), а также солдаты пехотных подразделений. База имеет современную учебную инфраструктуру, полевые полигоны и стрельбища. Является постоянным действующим объектом.

Штаб объединённых сил (Apvienotais štābs)

Главный командный центр Национальных вооружённых сил, расположенный в Риге. Отсюда осуществляется стратегическое управление всеми родами войск и взаимодействие с командованием НАТО.

Штаб Многонациональной дивизии "Север" (Multinational Division North - MND-N)

Совместное командование НАТО, изначально размещённое в Адажи, а затем частично переведённое в Ригу. Командование создавалось как совместная структура Дании, Латвии и Эстонии, ответственная за координацию оборонных операций и взаимодействие между национальными армиями региона. Штаб играет роль ключевого элемента интеграции 1-й эстонской и латвийской механизированной бригад в единую систему командования.

Полигон "Селия" (Sēlijas poligons)

Новый стратегический объект, строящийся на юго-востоке страны, в Айзкраукльском и Екабпилсском краях. Полигон создаётся как второй по значимости тренировочный центр после Адажи и предназначен для маневров бригадного уровня, проведения стрельб из артиллерийских систем и реактивных установок HIMARS. В перспективе Селия должна стать ключевой площадкой для взаимодействия национальных и союзных войск, обеспечивая глубину обороны и маневра в центральной части страны.

В целом, инфраструктурная карта латвийской обороны к концу 2025 года приобрела выраженно сетевую структуру: север (Адажи и Лиелварде) обеспечивает стратегический приём союзников, запад (Лиепая) - морской компонент, восток (Алуксне) - подготовку призывников, а юг (Селия) формирует новое оперативное пространство для масштабных манёвров. Эта архитектура отражает главную цель латвийской оборонной реформы - не только защиту территории, но и создание устойчивой системы оперативного взаимодействия с НАТО.

3.4. Состав и состояние основных соединений

Механизированная пехотная бригада (Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde)

Главное ударное соединение сухопутных войск Латвии, базируется в Адажи. Эта бригада - ключевой элемент оборонной структуры и единственное полностью боеготовое соединение, способное действовать в рамках как национальных, так и натовских операций.

Дислокация: военная база Адажи.

Состав: включает 1-й и 2-й механизированные батальоны, оснащённые бронетехникой CVR(T) и новыми бронетранспортёрами Patria 6x6; 3-й пехотный батальон, выполняющий функции резерва и учебного центра; артиллерийский дивизион с самоходными гаубицами M109A5Ö; батальон противовоздушной обороны; инженерный батальон; батальон тылового обеспечения.

Состояние: проходит масштабное перевооружение и реструктуризацию. Старые британские CVR(T) (Scimitar, Sultan, Spartan), доставшиеся в начале 2010-х годов, постепенно выводятся из эксплуатации. Им на смену приходят бронетранспортёры Patria 6x6 финского производства, поставляемые в рамках совместной программы Common Armoured Vehicle System (CAVS), участниками которой являются Финляндия, Швеция, Эстония и Латвия. К 2026 году планируется завершить перевооружение двух батальонов.

В артиллерийском дивизионе активно внедряются современные средства связи и цифровые системы управления огнём. Переоснащение включает интеграцию беспилотных разведывательных комплексов для корректировки артиллерийского огня. Батальон ПВО постепенно насыщается системами малой дальности RBS-70 NG, а в перспективе - системами средней дальности NASAMS.

Интеграция с НАТО: на базе бригады постоянно размещается NATO Enhanced Forward Presence (eFP) Battlegroup, возглавляемая Канадой. В составе многонациональных подразделений находятся контингенты из Испании, Италии, Чехии, Польши и Словакии. Совместная подготовка ведётся под управлением штаба Multinational Division North (MND-N), обеспечивающего единое оперативное планирование для Латвии и Эстонии.

Бригада рассматривается как центральный элемент будущей латвийской дивизии, формирование которой запланировано на 2030 год.

Ополчение (Zemessardze - ZS)

Zemessardze - территориальные войска, исторически опиравшиеся на добровольчество и гражданскую самоорганизацию. После реформ 2022-2023 годов ополчение стало не вспомогательным, а стратегическим компонентом обороны, способным действовать автономно в условиях кризиса.

Структура: четыре территориальные бригады, разделённые на 18 батальонов. Каждая бригада охватывает определённый регион страны и отвечает за его оборону, мобилизацию и координацию с гражданскими службами.

Состояние: до 2020 года оснащалось по остаточному принципу - устаревшим стрелковым оружием и техникой. После начала войны в Украине приоритет был изменён. Батальоны Zemessardze получают противотанковые ракетные комплексы Spike SR/LR, переносные зенитные комплексы RBS-70 и Piorun, современные миномёты, цифровые радиостанции и средства наблюдения. Созданы мобильные группы с внедрением дронов-разведчиков и лёгких бронемашин.

Главная задача ополчения - территориальная оборона, прикрытие мобилизационных районов, охрана стратегических объектов и ведение асимметричных действий на случай вторжения. В мирное время ZS выполняет функции поддержки инфраструктуры, охраны госграниц, а также активно участвует в киберзащите и гражданской обороне.

Zemessardze постепенно превращается в массовый и обученный резерв, основу концепции всеобъемлющей обороны, обеспечивая устойчивость государства в условиях долгосрочного конфликта.

В совокупности Mehanizētā kājnieku brigāde и Zemessardze формируют двухуровневую модель обороны Латвии: профессиональное ядро и территориальную сеть. Это сочетание позволяет компенсировать малочисленность армии высокой степенью мобилизационной готовности и гибкостью. Следующий раздел (3.5) логично посвятить анализу международного сотрудничества Латвии в рамках НАТО и региональных оборонных инициатив.

3.5. Военно-промышленный комплекс и ключевые предприятия

Военно-промышленный комплекс Латвии остаётся небольшим и нишевым, но в условиях реформ по развитию мобилизационного потенциала и интеграции с партнёрами он приобретает прикладное значение. Страна делает ставку не на массовое производство сложной бронетехники, а на обслуживающие мощности, сборку, ремонт и развитие высокотехнологичных нишевых продуктов - БПЛА, наземных беспилотников и сервисов по логистике и ремонту.

Производство беспилотных систем и UGV. В Риге и ближайших регионах действуют несколько стартапов и малых предприятий, специализирующихся на лёгких разведывательных беспилотных летательных аппаратах и наземных беспилотных платформах. Эти компании ориентируются на оперативные потребности NBS и eFP - разведка, корректировка огня, патруль и охрана периметров. Мощности ограничены, но инновационный характер продуктов позволяет быстро интегрировать их в тактические цепочки. Для латвийского ВПК это важная конкурентная ниша: дешёвая серийность, быстрая модернизация программного обеспечения и гибкая логистика.

Patria Latvia (совместное предприятие). Созданное в партнёрстве финской Patria и латвийской Unitruck совместное предприятие в Цесисе отвечает за сборку, техническое обслуживание и ремонт бронетранспортёров Patria 6×6 в рамках программы CAVS. Это ключевой элемент усилий по локализации сервисов и по снижению зависимости от внешних логистических цепочек при эксплуатации новой платформы. Однако производственная цепочка остаётся зависимой от финских и европейских комплектующих: шасси, трансмиссии и критические электронные модули поступают из внешних поставок.

Ремонт и обслуживание. По всей стране действуют небольшие, но компетентные мастерские и сервисные центры, способные поддерживать в рабочем состоянии парк CVR(T), M109 и стрелковое вооружение. Эти мощности играют решающую роль в обеспечении оперативной готовности бригад и быстром восстановлении техники после учений или боевых действий. Инвестиции последних лет направлены именно на наращивание ремонтных мощностей, обучение персонала и создание мобильных ремонтных групп, способных работать в полевых условиях.

Производство боеприпасов. Крупномасштабного производства артиллерийских снарядов и массовых стрелковых патронов в Латвии нет. На правительственном уровне объявлены планы по созданию фабрики боеприпасов в сотрудничестве с иностранными партнёрами (в числе потенциальных партнёров упоминаются международные производители), но по состоянию на третий квартал 2025 года проект находится на ранней стадии - идут переговоры, подготовительные работы и оценка инвестиций. До запуска локальных мощностей зависимость от импорта боеприпасов остаётся практическим фактом - стратегической уязвимостью, которую стремятся компенсировать созданием региональных запасов и соглашениями с партнёрами по быстрой поставке.

Кадры и экосистема. Латвия развивает кадры в области разработки ПО для вооружений, систем связи и интеграции БПЛА - это напрвление поддерживается образовательными программами и международным сотрудничеством. Малые компании стремятся перейти от прототипов к серийному выпуску сервисов и подсистем, а государство работает над созданием стимулов для локализации части цепочек поставок.

Латвийский ВПК пока не покрывает всех критических потребностей армии, но выполняет практические задачи по обслуживанию, сборке и созданию высокотехнологичных нишевых продуктов. Ключевой вызов - развернуть промышленную кооперацию по производству боеприпасов и снизить зависимость от импорта критических комплектующих. Успех этой стратегии во многом будет зависеть от способности Риги привлекать иностранных инвесторов в крупные проекты и синхронизировать национальные усилия с соседями по региональным программам.

3.6. Боевой состав и оснащение (Основные платформы)

Бронетехника.

Основу механизированных подразделений составляют более двухсот бронетранспортёров Patria 6x6, поставки которых продолжаются в рамках совместной программы с Финляндией и Эстонией. Эти машины постепенно заменяют старые CVR(T) и M113, обеспечивая современную мобильность, защиту и совместимость с техникой союзников по НАТО.

На вооружении остаются около 120 британских разведывательных машин CVR(T) разных модификаций - Scimitar, Sultan, Spartan. Часть из них модернизирована и оснащена противотанковыми ракетными комплексами Spike. Старые бронетранспортёры M113 и AT105 Saxon переведены в резерв или используются для обучения.

Артиллерия.

На вооружении находится около пятидесяти самоходных гаубиц M109A5Ö калибра 155 мм, закупленных у Австрии. Это основной огневой ресурс бригады. В 2023 году заказано шесть пусковых установок HIMARS M142, поставки ожидаются в 2026-2027 годах. Эти системы станут частью единой балтийской сети дальнобойного удара, согласованной с Эстонией и Литвой.

Противотанковые средства.

Широко применяются противотанковые комплексы Spike SR, LR и ER2, а также одноразовые гранатомёты AT4. Эти системы распределены не только среди регулярных войск, но и в ополчении Zemessardze, что значительно повышает устойчивость к бронетанковым угрозам.

Противовоздушная оборона.

Главная слабость латвийской армии - отсутствие эшелонированной системы ПВО. На вооружении состоят переносные комплексы RBS-70 и Piorun (Grom-M), а также старые 23-миллиметровые установки ZU-23-2, находящиеся в резерве. Для устранения этого пробела заказаны современные системы средней дальности NASAMS 3 и IRIS-T SLM, поставки которых намечены на 2025-2026 годы. Эти комплексы должны стать основой будущей эшелонированной противовоздушной обороны страны. До их ввода в строй дефицит ПВО остаётся критическим.

Военно-воздушные силы.

Флот ВВС ограничен, но проходит обновление. В 2023-2024 годах поступили четыре вертолёта UH-60M Black Hawk, ставшие основой для транспортных и поисково-спасательных задач. На вооружении сохраняются два старых самолёта An-2, выполняющих учебные и вспомогательные функции. В 2024-2025 годах поступили шесть беспилотников Bayraktar TB2, базирующихся на авиабазе Лиелварде и интегрированных в систему наблюдения НАТО. Боевых самолётов у Латвии нет, воздушное пространство охраняется миссией NATO Baltic Air Policing.

Военно-морские силы.

Флот ВМС включает четыре минно-тральных корабля класса Alkmaar (бывшие нидерландские) и пять патрульных катеров класса Skrunda. Для усиления береговой обороны заказаны два ракетных комплекса Naval Strike Missile, поставки которых должны завершиться в 2025 году. Эти комплексы впервые обеспечат возможность поражения надводных и береговых целей на дальности до 180 километров.

3.7. Бюджет и экономика обороны.

В 2021 году оборонный бюджет составлял примерно 0,7 миллиарда евро, что соответствовало 2,18 процента ВВП. В 2022 году он вырос до 0,75 миллиарда (2,1 процента ВВП). В 2023 году достиг 0,99 миллиарда евро - около 2,27 процента. План на 2024 год - 1,13 миллиарда евро, то есть 2,4 процента ВВП. В 2025 году ожидается увеличение расходов до примерно 1,2 миллиарда евро, что составит около 2,7 процента ВВП. Цель правительства - выйти на уровень трёх процентов к 2027 году.

Структура расходов.

На закупки вооружений и техники приходится около сорока процентов бюджета. Ещё тридцать процентов занимают расходы на личный состав, включая новобранцев службы государственной обороны (VAD). Остальные тридцать процентов направляются на инфраструктуру и эксплуатацию - строительство объектов в Адажи, расширение полигона Селия, модернизацию баз и казарм.

Тенденции.

С 2023 года Латвия ускоренными темпами наращивает военные расходы, концентрируясь на пяти ключевых направлениях: противовоздушная оборона (главный приоритет), береговая оборона (ракеты NSM), дальнобойные системы HIMARS, модернизация бронетехники (Patria 6x6) и развитие инфраструктуры для союзников. Эти шаги призваны превратить вооружённые силы из символического компонента НАТО в реальный инструмент национальной обороны.

3.8. Учения и оперативное взаимодействие с НАТО

На территории Латвии реализуется одна из наиболее развитых в регионе моделей интеграции с Альянсом. Центральное звено - присутствие НАТО в формате eFP (Enhanced Forward Presence), штабное взаимодействие с MND-N и участие в международных программах подготовки и реагирования.

Многонациональная группа eFP.

В Адажи дислоцируется крупнейший контингент eFP среди всех стран Балтии, возглавляемый Канадой. Его состав динамичен и включает подразделения из Испании, Италии, Польши, Словении, Албании и других стран. Основу составляют механизированные и танковые подразделения, поддерживаемые артиллерией и инженерными силами. Канада официально подтвердила намерение увеличить контингент до уровня полноценной бригады к 2026 году.

Штаб MND-N.

Размещение в Латвии штаба Многонациональной дивизии "Север" (MND-N) - стратегически важный элемент новой системы командования НАТО на восточном фланге. Он обеспечивает координацию действий вооруженных сил Эстонии и Латвии, а также оперативное взаимодействие с командованием Северной Европы. Это повышает управляемость оборонных операций и скорость принятия решений в случае кризиса.

Baltic Air Policing.

Авиабаза Лиелварде выполняет роль резервного аэродрома для миссии NATO Baltic Air Policing. Это позволяет при необходимости быстро перебрасывать истребители союзников, а также расширяет возможности контроля воздушного пространства в центральной части Балтии.

Учебная активность.

Латвия ежегодно проводит масштабные маневры национального и международного уровня.

- Namejs - крупнейшие национальные учения, где отрабатываются взаимодействие регулярных войск, ополчения Zemessardze и приём союзных сил.

- Summer Shield и Winter Shield - регулярные маневры с участием контингента eFP, ориентированные на совместимость подразделений и отработку обороны в разных климатических условиях.

- Baltops - военно-морские учения НАТО, где Латвия активно задействует силы ВМС и береговую охрану.

Эта система постоянных учений создает фактически непрерывный цикл подготовки и обеспечивает высокий уровень взаимодействия с союзниками.

3.9. Аналитическая оценка (SWOT)

Сильные стороны.

Главный ресурс Латвии - присутствие крупнейшей в Балтии многонациональной группы eFP под руководством Канады. Её предстоящее расширение до бригады значительно повышает реальный уровень сдерживания. Размещение штаба MND-N формирует прочную штабную культуру НАТО и повышает управляемость. Политическая воля к обороне после 2022 года усилилась - возврат призыва, рост бюджета и общественная поддержка оборонных инициатив создают новую стратегическую базу.

Слабые стороны.

Многолетнее недофинансирование привело к накопленным проблемам - недостаток ПВО, тяжелой техники и обученного резерва. Система службы государственной обороны (VAD) находится в начальной фазе, и для её полной реализации потребуется не менее пяти-семи лет. Военно-морские силы и инфраструктура сконцентрированы в одном порту Лиепая, что создаёт уязвимость при блокаде. Военно-промышленный комплекс практически отсутствует, зависимость от импорта вооружений и боеприпасов критическая.

Возможности.

Программа Patria 6x6 обеспечивает локализацию производства и ремонтной базы, создавая фундамент для промышленного роста. Новый полигон Селия станет площадкой для учений НАТО бригадного уровня и повысит оборонную автономию страны. Получение систем NSM, HIMARS и NASAMS создаст качественно новый уровень огневой мощи, позволяющий превратить Латвию в один из ключевых оборонных узлов северного фланга Альянса.

Угрозы.

Главная уязвимость - географическая. Рига и база Адажи находятся в зоне поражения оперативно-тактических ракет и крылатых средств противника. Рижский залив легко блокируется, а порт Лиепая не имеет полноценной системы защиты. Система VAD может не успеть создать достаточный резерв к 2028 году, что делает первые годы реформы периодом уязвимости. До поставок систем средней дальности (ожидаемых к 2026 году) сохраняется опасный дефицит ПВО, а логистика портов и складов ограничивает возможности приёма крупных союзных сил.

В целом Латвия находится в фазе активного наращивания оборонного потенциала. Её сильная сторона - политическая решимость и интеграция с НАТО, слабая - нехватка времени и ресурсов для превращения этой решимости в полноценную устойчивость.

4.1. Литва. Исторический контекст и оборонная доктрина

География предопределила роль Литвы в региональной безопасности: страна граничит с Калининградской областью и Беларусью и контролирует Сувалкский коридор - узкую сухопутную артерию, соединяющую государства Балтии с Польшей и остальным пространством НАТО. Эта уязвимая, но стратегически критичная позиция сформировала литовскую доктрину, принципиально отличающуюся от моделей соседей. Если Эстония делает ставку на тотальную оборону, а Латвия - на быстрое закрытие брешей и массовую мобилизацию, то Литва принципиально ориентируется на "сдерживание через бой": нанести решительное поражение наступающему противнику, удержать Сувалкский коридор и обеспечить плацдарм для прибытия основных сил Альянса.

Ключевые элементы доктрины Литвы складываются вокруг нескольких идей. Первая - формирование тяжёлой дивизии как самостоятельного ударного соединения, способного вести маневренные операции, держать рубежи и контратаковать; официальная цель - довести организацию и комплектование дивизии к 2030 году. Вторая - принцип "ежа": плотное насыщение боевых порядков современными противотанковыми средствами, артиллерией и эшелонированными огневыми точками, создание зон A2/AD на своей территории, где противнику будет крайне дорого наступать. Третья - сохранение института призыва и постоянное поддержание большого резерва; Литва уже вернула частичный обязательный призыв, что позволило создать один из самых подготовленных резервов в регионе. Четвертая - интенсивное стратегическое партнерство: помимо обязательной кооперации с НАТО, Литва развивает двусторонние связи с Соединёнными Штатами, Германией и Польшей, включая совместные планы по обороне Сувалкского коридора и логистические схемы по приёму союзных сил.

Доктрина Литвы сочетает проактивный боевой подход с глубокой интеграцией в системы разведки, целеуказания и совместного огня союзников. Это доктрина, которая предполагает не только оборону территории, но и способность вести наступательные операции в условиях высокоинтенсивного конфликта, при этом рассчитывая на своевременную поддержку НАТО.

4.2. Организация вооружённых сил

Вооружённые силы Литвы - наиболее крупная и наиболее финансируемая военная структура среди стран Балтии. Они спроектированы для решения задач, поставленных доктриной "сдерживание через бой": обеспечение маневренности, наличие тяжёлых соединений, развитая артиллерия и интеграция с союзными сетями.

Регулярные силы составляют порядка двадцати трёх тысяч человек, включая примерно четыре тысячи текущих призывников. Это многопрофильная армия с акцентом на мобильность и ударную мощь: механизированные, артиллерийские и бронетанковые элементы, интегрированные в цифровую систему управления боём.

Добровольческие силы национальной обороны - KASP - выполняют роль гибкого резервного компонента и аналога ополчения; их численность составляет порядка пяти с половиной тысяч активных добровольцев. KASP рассчитаны на быстрое развёртывание локальных задач, охрану коммуникаций и поддержку регулярных формирований при мобилизации.

Резервная система Литвы включает около двадцати восьми тысяч активных прошедших службу военнообязанных, а также значительно более широкий мобилизационный потенциал - порядка ста тысяч человек, находящихся в мобилизационной базе. Такая конфигурация обеспечивает стратегическую глубину: при необходимости литовская армия способна быстро нарастить численность и вывести в поле крупные формирования.

Структурное деление вооружённых сил следующее. Сухопутные войска (Sausumos pajėgos) - главная ударная и маневренная сила, сконцентрированная на формировании бригад тяжёлого типа и дивизионных звеньев. Военно-морские силы (Karines jūrų pajėgos) сосредоточены в Клайпеде и ориентированы на защиту побережья, контроль подходов и взаимодействие с союзными флотилиями. Военно-воздушные силы (Karines oro pajėgos) базируются в районе Шяуляя и фокусируются на ПВО, взаимодействии с миссией Baltic Air Policing и поддержке тактических операций. Силы специальных операций (Specialiųjų operacijų pajėgos) представляют профессиональный инструмент для выполнения целевых задач в глубине противника и тесно взаимодействуют с партнёрами НАТО. Командование тыла и логистики отвечает за обеспечение продовольствием, боеприпасами, топливом и техническую поддержку развёрнутых группировок.

В совокупности литовская структура представляет собой систему, рассчитанную на длительное ведение высокоинтенсивных операций: сочетание крупной регулярной армии, большого резерва, специализированных добровольческих формирований и развитой логистики делает Литву главным опорным пунктом сопротивления в Балтийском регионе.

4.3. Полный перечень военных баз, объектов и полигонов

Главный штаб (Krašto apsaugos ministerija ir kariuomenės vadas)

Расположен в Вильнюсе (улица Totorių). Это ядро управления национальной обороной: Министерство обороны и штаб вооружённых сил. Здесь принимаются стратегические решения и осуществляется координация взаимодействия с НАТО и союзными структурами.

Военная база Рукла (Ruklos karinė bazė)

Главная военная база страны и основной узел присутствия НАТО в Литве. Расположена в Йонавском районе, практически в центре страны. Здесь базируется пехотная бригада "Железный Волк" (Geležinis Vilkas) и многонациональная батальонная группа eFP под руководством Германии.

В составе базы находятся штаб бригады, артиллерийский батальон на самоходных гаубицах PzH 2000, инженерные и логистические подразделения, а также немецкий контингент с танками Leopard 2 и боевыми машинами пехоты Marder и Puma.

С 2024 по 2025 годы реализуется масштабная программа расширения инфраструктуры: строительство казарм, складов, техцентров и жилья для постоянного размещения немецкой бригады численностью до 4800 человек.

Авиабаза Шяуляй (Šiaulių karinis oro uostas)

Ключевой объект военно-воздушных сил Литвы и центральная база миссии NATO Baltic Air Policing. Расположена в Шяуляе, на севере страны.

Здесь находятся штаб ВВС, центр управления воздушным пространством, ремонтная база, склады топлива и боеприпасов. На аэродроме постоянно базируется ротация истребителей НАТО, обеспечивающих охрану воздушного пространства над странами Балтии. В последние годы аэродром подвергается модернизации по стандартам НАТО, включая удлинение взлётно-посадочной полосы и строительство новых хранилищ топлива.

Полигон Пабраде (Pabradės poligonas)

Находится в Швенчёнском районе, неподалёку от границы с Беларусью. Это крупнейший и технически наиболее оснащённый военный полигон в Балтии, официально носящий имя генерала Сильвестраса Жукаускаса.

Полигон предназначен для проведения стрельб тяжёлой техники - танков, самоходных артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня, а также для учений союзных контингентов, включая американские подразделения.

Финансируется и расширяется при поддержке программы Европейского сдерживания (European Deterrence Initiative) США. В последние годы на полигоне построен тренировочный комплекс для ведения боевых действий в городской среде ("battle-city").

Военно-морская база Клайпеда (Klaipėdos karinė bazė)

Главный военный порт Литвы, расположенный в Клайпеде - единственном незамерзающем порту страны. Здесь базируются штаб военно-морских сил, минно-тральная и патрульная эскадры, а также служба морского наблюдения.

База выполняет две функции: контроль над прибрежными водами и приём союзных кораблей и грузов НАТО. В последние годы проводится модернизация причальной инфраструктуры, что превращает Клайпеду в важный логистический узел для переброски войск и техники Альянса в регион.

База "Грифо" (Marijampolė)

Базируется в Мариямполе - стратегическом городе в зоне Сувалкского коридора. Здесь дислоцирован батальон имени Великого князя Литовского Витениса, выполняющий функции логистического обеспечения.

Расположение базы позволяет контролировать ключевые коммуникации и обеспечивать снабжение группировок, действующих на юго-западном направлении.

База "Жемайтия" (Klaipėdos r.)

Пехотная бригада "Жемайтия" дислоцирована в Клайпедском районе (район Паланги и Клайпеды). Это вторая по значимости бригада Литвы, выполняющая задачи обороны побережья и поддержки морских операций.

В составе - штаб бригады, артиллерийский батальон (с устаревшими гаубицами М101, которые планируется заменить на французские CAESAR), а также батальоны драгунов и улан. Бригада является резервной, но активно участвует в учениях.

База ПВО "Герцог Вайдотас" (Radviliškis)

Расположена недалеко от Шяуляя. Это основной центр противовоздушной обороны страны. Здесь размещены батареи современных зенитных ракетных комплексов NASAMS 3, а также средства радиолокационного контроля и связи.

Новые объекты для немецкой бригады

В рамках литовско-германского соглашения 2024 года начато строительство объектов для постоянного размещения немецкой 45-й бронетанковой бригады (Panzerbrigade 45). Основные площадки - Рукла (расширение существующей базы) и Руднинкай (новый полигон и база в Вильнюсском районе).

Планируется размещение до 4800 военнослужащих и около 200 гражданских специалистов. В состав войск войдут танковый батальон Leopard 2A7 и механизированный батальон на БМП Puma. Строительство инфраструктуры рассчитано на 2024-2027 годы.

Эта группировка станет первой постоянной крупной дислокацией союзных войск такого уровня в странах Балтии - шаг, который радикально укрепит систему коллективной обороны региона.

4.4. Состав и состояние основных соединений

Пехотная бригада "Железный Волк" (Pėstininkų brigada "Geležinis Vilkas") остается главным ударным соединением Литвы и фактически единственной тяжёлой бригадой в балтийском регионе. Штаб бригады дислоцирован в Рукле; бригада сконцентрирована на задачах маневренного противоборства и удержания ключевых направлений, в первую очередь Сувалкского коридора. В её составе два полноценных боевых бмп-батальона на базе Boxer/Vilkas, батальон "Король Миндаугас" - кавалерийское формирование в традициях гусарских родов, а также артиллерийский и логистический батальоны. Артиллерия бригады опирается на тяжёлые самоходные гаубицы PzH 2000, что придает подразделениям высокую плотность и дальность огневого поражения. Рукла интегрирована с силами НАТО: на базе размещена многонациональная батальонная группа eFP под руководством Германии, и именно "Железный Волк" рассматривается как ядро будущей литовской дивизии.

Пехотная бригада "Жемайтия" (Pėstininkų brigada "Žemaitija") дислоцирована в Клайпеде и ориентирована главным образом на оборону побережья и защиту морских коммуникаций. Это более лёгкая по составу бригада по сравнению с "Железным Волком", с упором на мобильность и прибрежные операции. Артиллерийский компонент пока представлен буксируемыми системами М101, однако в планах - их замена на современные самоходные артиллерийские установки CAESAR для увеличения скорострельности и мобильности огня. "Жемайтия" выполняет также задачи взаимодействия с ВМС и береговой обороны, прикрытия Клайпеды и обеспечения SLOC.

Силы добровольцев KASP структурированы в шесть округов (Rinktinė) и представляют собой подготовленный и оперативно доступный резерв. KASP оснащены современными противотанковыми средствами, в том числе Javelin, оснащены миномётами и средствами связи, регулярно проходят учения в условиях высокой интенсивности. Их ключевая миссия - территориальная оборона, прикрытие мобилизационных узлов и защита Сувалкского коридора в первые дни кризиса.

Официальная программа формирования Литовской дивизии (Lietuvos divizija) заявлена к завершению в 2030 году. В идеальной конфигурации дивизия будет включать тяжёлую бригаду "Железный Волк", более лёгкую и подвижную бригаду "Жемайтия", резервную бригаду "Аукштайтия" (Aukštaitija) и дивизионные элементы: артиллерийский полк с HIMARS, полк ПВО, разведывательные подразделения, инженерные и логистические формирования. Для полной укомплектованности дивизии Литва проводит закупку основных боевых танков Leopard 2 - планируемый объём около пятидесяти четырёх машин - и параллельно усиливает мобильные огневые возможности и системы управления огнём.

Состояние соединений можно охарактеризовать как высокомотивированное и интенсивно модернизируемое. "Железный Волк" к 2025 году получил значительную часть ключевых систем, обеспечивающих ударной бригаде способность автономно действовать на глубине обороны; "Жемайтия" усиливается в морском направлении и готовится к переходу на более современные самоходные системы. KASP обеспечивает необходимую массовую подушку для удержания территорий в первые дни операции. Главная системная проблема - необходимость синхронизации поставок тяжёлой техники, подготовки экипажей и обеспечения боеприпасами в объёме, достаточном для длительных высокоинтенсивных боевых действий; эти вопросы являются ключевыми для превращения объявленных планов дивизии в боеспособную реальность.

4.5. Военно-промышленный комплекс и ключевые предприятия

Военно-промышленный сектор Литвы нельзя назвать крупным, но в отдельных направлениях он демонстрирует высокий уровень технологичности и экспортной интеграции. Основные компетенции сосредоточены в производстве боеприпасов, высокоточной оптике и лазерных системах, а также в сервисной поддержке бронетехники западного образца.

Giraitės Ginkluotės Gamykla (GGG) - ключевое предприятие национального ВПК, расположенное в Каунасе. Это единственный в странах Балтии завод, производящий боеприпасы стандарта НАТО: 5.56 мм, 7.62 мм и 12.7 мм. Продукция GGG полностью обеспечивает потребности вооружённых сил Литвы и используется для экспорта в рамках альянсовских контрактов. Завод оснащён современной линией сборки, сертифицированной по стандартам НАТО, однако специализация ограничена стрелковыми патронами; производство артиллерийских снарядов и мин пока отсутствует, что делает Литву зависимой от импорта боеприпасов калибра 155 мм и выше.

Сильнейший сегмент литовского ВПК - сектор лазеров и оптики. Компании EKSPLA, Light Conversion и Brolis Semiconductors создают высокотехнологичные лазерные системы, оптические прицелы и тепловизоры, а также лазерные целеуказатели и устройства для систем наблюдения. Эти предприятия не ограничиваются военным применением: их технологии используются в промышленности, медицине и оборонных проектах ведущих западных корпораций, включая Rheinmetall и Thales. Продукция литовских компаний уже интегрирована в оборудование, применяемое силами специального назначения (SOP) Литвы, что усиливает автономность страны в критически важных направлениях - наблюдение, прицеливание и ночные операции.

В сфере обслуживания бронетехники Литва добилась значительного прогресса благодаря созданию совместного предприятия Lithuania Defense Services (LDS). Это структура, основанная Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (входит в KNDS), специализирующаяся на сервисе, ремонте и модернизации боевых машин Vilkas (вариант БМП Boxer, адаптированный под литовские требования) и самоходных артиллерийских установок PzH 2000. LDS располагается в Йонавe, неподалёку от базы в Рукле, что обеспечивает прямую логистическую связку между эксплуатацией техники и её обслуживанием. Этот центр уже превратился в важнейший узел технической поддержки немецкой техники в Балтии и потенциально способен обслуживать технику других союзников НАТО, размещённых в регионе.

Таким образом, литовский ВПК концентрируется на нескольких ключевых направлениях - боеприпасы, оптика, лазерные технологии и сервис тяжёлой техники - и демонстрирует стратегическую ориентацию на интеграцию в европейские оборонные цепочки. При ограниченном объёме собственных мощностей Литва делает ставку не на масштаб, а на качество и технологическую нишу: это модель "малой, но умной индустрии", способной обеспечить устойчивость при внешних поставках и повысить стратегическую самостоятельность страны.

4.6. Боевой состав и оснащение (основные платформы)

Вооружённые силы Литвы находятся в состоянии активного переоснащения и стандартизации под технику НАТО. Основная тенденция - переход от лёгкой пехоты к тяжёлым и мобильным соединениям, способным вести маневренные действия и поддерживать боевые операции союзников.

В сфере бронетехники Литва пока не располагает танковыми подразделениями, однако в 2024 году было принято стратегическое решение о закупке около пятидесяти четырёх танков Leopard 2A8 (или версии A7). Это первый шаг к формированию тяжёлого компонента будущей национальной дивизии. Поставки планируются в период 2027-2030 годов, и их реализация должна радикально изменить баланс сил в регионе.

Основу боевой механизированной мощи составляют девяносто одна машина Vilkas - литовская модификация немецкого бронетранспортёра Boxer. Из них восемьдесят девять используются как полноценные боевые машины пехоты с 30-миллиметровой пушкой и ПТРК Spike LR, две - учебные. Во второй бригаде и в частях поддержки остаются модернизированные M113, численностью около двухсот пятидесяти единиц; они выполняют функции транспортных и вспомогательных машин. Кроме того, для обеспечения мобильности и связи активно внедряются американские JLTV (Oshkosh L-ATV): к середине 2025 года поставлено более пятисот таких машин, и программа продолжается.

Артиллерия представлена восемнадцатью самоходными гаубицами PzH 2000 калибра 155 мм, прошедшими немецкую модернизацию и обладающими высокой точностью и дальностью стрельбы. Для второй бригады заказаны восемнадцать французских колёсных САУ CAESAR MkII с поставками после 2027 года. В дополнение к ним с 2025 года на вооружении стоят восемь американских HIMARS (реактивные системы залпового огня M142) с возможностью применения ракет ATACMS. Эти системы обеспечивают Литве дальнобойный огонь, выходящий за рамки тактического уровня. В резерве остаются около двадцати гаубиц М101 калибра 105 мм, использующихся в учебных целях.

В противотанковом компоненте доминирует система Javelin - её десятки пусковых комплексов распределены между бригадами и KASP. Кроме того, Spike LR установлены на БМП Vilkas, а подразделения ближнего боя активно применяют гранатомёты Carl Gustaf M4. Это позволяет сочетать глубинное поражение бронетехники с мобильной огневой поддержкой на тактическом уровне.

Система противовоздушной обороны постепенно развивается, но остаётся узким местом. На вооружении находятся две батареи NASAMS 3 средней дальности, полностью интегрированные в систему ПВО НАТО. В войсках также используются переносные комплексы Piorun (польского производства), RBS-70 и американские Stinger. Несмотря на наличие этих средств, ПВО Литвы не обеспечивает полной защиты всех стратегических направлений - Вильнюса, Клайпеды, Руклы и Шяуляя. Министерство обороны рассматривает варианты закупки дополнительных систем для расширения эшелонированного купола защиты.

Военно-воздушные силы Литвы компактны, но функциональны. Они располагают тремя военно-транспортными самолётами C-27J Spartan и шестью вертолётами UH-60M Black Hawk, поставки которых завершатся в 2025 году. Основную задачу по обеспечению воздушного пространства выполняет миссия НАТО Baltic Air Policing, постоянно базирующаяся в Шяуляе.

Военно-морской флот представлен четырьмя минно-тральными кораблями класса Hunt британского происхождения и четырьмя патрульными кораблями бывшего датского класса Flyvefisken. Основная функция флота - разминирование, охрана побережья и обеспечение безопасности коммуникаций в Балтийском море.

В совокупности этот состав отражает переход Литвы от модели лёгкой обороны к структуре, способной вести боевые действия средней и высокой интенсивности. Основная задача ближайших лет - завершение формирования дивизионного уровня с интегрированной артиллерией, ПВО и бронетехникой.

4.7. Бюджет и экономика обороны

Литва обладает самым устойчивым и предсказуемым оборонным финансированием среди стран Балтии. В 2021 году бюджет составлял 1,17 миллиарда евро (2,03% ВВП), к 2023 году вырос до 1,77 миллиарда (2,52% ВВП), а в 2024 году достиг 2,06 миллиарда евро, или 2,75% ВВП. В 2025 году планируется около 2,1 миллиарда евро с ориентацией на достижение трёх процентов к концу десятилетия.

Структура расходов остаётся сбалансированной: примерно сорок процентов направляется на закупки вооружений и военной техники, тридцать пять - на оплату персонала, включая призывников и добровольцев, и около двадцати пяти - на инфраструктуру и текущие операции.

Ключевая особенность литовской модели - долгосрочное программное финансирование под конкретные проекты: формирование национальной дивизии, закупку танков Leopard 2, артиллерийских систем HIMARS, бронетранспортёров Boxer и строительство баз для немецкой бригады. Для ускорения программы оборонного перевооружения введён временный "банковский налог", средства от которого направляются исключительно в оборонный фонд.

Такое финансовое устройство делает Литву образцом для остальных стран региона - государством, которое сумело превратить военную реформу в инструмент устойчивого развития и реальной интеграции в систему НАТО не на уровне деклараций, а через конкретные ресурсы, боевые системы и человеческий капитал.

4.8. Учения и оперативное взаимодействие с НАТО

Литва давно стала одним из ключевых элементов восточного фланга НАТО. В Рукле дислоцируется многонациональная батальонная группа расширенного передового присутствия (NATO eFP) под руководством Германии. В её состав входят подразделения из Нидерландов, Норвегии и Чехии, что превращает Литву в основной плацдарм для отработки взаимодействия между союзниками.

Ключевым элементом нового этапа оборонного планирования стало решение Германии о размещении в Литве тяжёлой бригады Panzerbrigade 45 численностью около 4800 человек. В отличие от прежних ротационных миссий, это будет постоянная дислокация, то есть переход от концепции "расширенного присутствия" к модели "передовой обороны" (Forward Defence). Построение инфраструктуры под бригаду - казармы, склады, полигоны и узлы связи - уже началось. Завершение планируется к 2027 году, что создаст постоянное, боеспособное и интегрированное немецко-литовское соединение.

США сохраняют в стране ротационное присутствие своего батальона, включая танки Abrams и БМП Bradley, на полигоне Пабраде. Американцы регулярно участвуют в совместных учениях, тренируя механизированные операции, логистику и взаимодействие с артиллерией. Таким образом, Литва стала своеобразной площадкой слияния немецкой системности и американской мобильности.

Миссия Baltic Air Policing (BAP) с центром в Шяуляе остаётся символом коллективной обороны. Именно здесь страны НАТО обеспечивают патрулирование воздушного пространства Балтии, что освобождает Литву от необходимости иметь собственные истребители и гарантирует постоянный контроль неба над регионом.

Среди ключевых учений выделяются национальные манёвры Iron Wolf (Geležinis Vilkas) - крупнейшие в стране, проводимые в тесной координации с подразделениями eFP. Двусторонние манёвры Griffin Storm и Griffin Lightning проводятся с немецкой бригадой и направлены на отработку сценариев обороны Сувалкского коридора. Кроме того, Литва активно участвует в масштабных натовских манёврах Defender Europe, где выполняет функции принимающей страны, предоставляя полигоны, узлы снабжения и транспортные маршруты.

4.9. Аналитическая оценка (SWOT)

Литва является единственной страной Балтии, делающей ставку на тяжёлые бронетанковые силы. Наличие на вооружении БМП Boxer, артиллерийских систем PzH 2000 и заказанных Leopard 2 превращает её в "бронированный кулак" региона. С 2015 года действует восстановленная система призыва, что позволило создать самый крупный резерв и поддерживать боеготовность в мирное время. К этому добавляется мощная поддержка со стороны Германии и США, а также дальнобойные возможности HIMARS с ракетами ATACMS, усиливающие сдерживающий потенциал.

Однако стратегическая уязвимость Сувалкского коридора остаётся главной слабостью. Этот узкий участок границы между Польшей и Литвой, протяжённостью менее ста километров, является жизненно важным логистическим маршрутом. Одновременные удары из Калининграда и с территории Беларуси могут отрезать страны Балтии от остальной Европы. Клайпеда, единственный морской порт, также остаётся под угрозой блокирования из-за близости российских позиций. Ещё одна слабость - недостаточная насыщенность системы ПВО: две батареи NASAMS не обеспечивают полной защиты Вильнюса, Клайпеды, Руклы и Шяуляя.

Тем не менее возможности для роста значительны. К 2030 году Литва планирует сформировать первую в Балтии полноценную дивизию. Создание регионального центра технического обслуживания Leopard 2, PzH 2000 и Boxer придаёт стране статус промышленного хаба KNDS. Кроме того, активизируется интеграция с Польшей - совместное планирование обороны Сувалкского коридора, синхронизация логистики и обмен разведданными.

Главные угрозы для Литвы связаны со сценарием "блокады Сувалок", возможными ударами по центрам управления в Вильнюсе и Каунасе, а также блокадой Клайпеды. Логистическая зависимость от двух автомобильных дорог и одной железнодорожной ветки делает коммуникации хрупкими. Недостаточная защита развертываемой немецкой бригады от воздушных ударов остаётся дополнительным риском.

Если рассматривать страны Балтии как единый оперативный театр, то каждая из них выполняет свою стратегическую роль. Литва - это "бронированное копьё", способное нанести контрудар и удержать Сувалкский коридор. Эстония - "колючий щит" с упором на асимметричную оборону, киберзащиту и современную артиллерию K9. Латвия играет роль связующего звена, "закрывая бреши" между севером и югом и усиливая фланговую координацию.

Вместе они формируют трёхзвенную структуру защиты восточного фланга НАТО, где Литва становится сердцем тяжёлых сил, Эстония - мозгом цифровой обороны, а Латвия - гибким связующим элементом, обеспечивающим устойчивость всей системы.

Бюджеты и их цель. В 2024 году Литва лидирует по абсолютным расходам - примерно €2,06 миллиарда, что равно примерно 2,75% ВВП; на 2025 год планируется около €2,1 миллиарда с целью выйти на 3% в среднесрочной перспективе. Эстония в 2024 году планировала около €1,33 миллиарда (порядка 3,2% ВВП по плану), с намерением удерживать расходы на уровне 3% и выше. Латвия в 2024 году - примерно €1,13 миллиарда (около 2,4% ВВП), цель - выйти на 3% к 2027 году. Суммарно по трём странам это порядка €4,5 миллиарда и средний показатель близок к 2,8% ВВП, с явным стратегическим курсом к 3% и выше.

Человеческий потенциал и мобилизационный ресурс. Эстония формально содержит около 7 700 активных военнослужащих, при этом её территориальные и добровольческие структуры (Kaitseliit и схожие организации) дают порядка 30 000 активных добровольцев и подготовленный резерв около 43 000; общий мобилизационный потенциал оценивается примерно в 80 000 человек. Латвия имеет около 7 500 активных профессионалов (плюс призыв VAD), Zemessardze - порядка 10 500 активных добровольцев, обученный резерв - около 20 000; суммарный мобилизационный потенциал порядка 38 000 и растёт в связи с реализацией VAD. Литва - крупнейший кадровый резерв: около 23 000 активных (включая призывников), KASP - ≈5 500 добровольцев, активный резерв ≈28 000 и широкий мобилизационный ресурс порядка 100-150 тысяч при полном развёртывании.

Сравнение ключевых боевых платформ (активные / на заказ, состояние на Q3 2025). Танк как основная ударная машина отсутствует в боевом составе у всех трёх стран в настоящее время, но у Литвы есть утверждённый заказ на примерно 54 Leopard 2 (поставки 2027-2030), что изменит расклад. БМП: Эстония - 44 CV9035EE; Латвия - основная масса CVR(T) (ок. 123) с постепенным переходом на Patria 6×6; Литва - 91 Boxer (Vilkas). Бронетранспортеры: Эстония держит порядка 113 Patria Pasi и ожидает 230 Patria 6×6; Латвия имеет в наличии CVR(T) и в процессе замены планирует 200+ Patria 6×6; Литва использует около 250 модернизированных M113 и активно получает JLTV - порядка 500+ внедорожников для мобильности и защиты экипажей. По самоходной артиллерии: Эстония - 24 K9 (плюс заказаны ещё 12); Латвия - порядка 50 M109A5Ö; Литва - 18 PzH 2000 и заказ на 18 CAESAR MkII, а также реальные поставки 8 HIMARS с возможностью применения ATACMS. Реактивные системы залпового огня - ключевой приоритет: Литва уже имеет HIMARS; Эстония и Латвия находятся в очереди на поставки по графику 2025-2026. По ПВО средне-дальнего радиуса Литва располагает двумя батареями NASAMS 3; Эстония и Латвия в процессе закупок IRIS-T / NASAMS и ещё не достигли полной эшелонированной плотности прикрытия. Береговые комплексы NSM интегрируются в программы всех трёх стран, поставки и развёртывание выполняются поочерёдно.

Ключевые уязвимости и практическое значение сводки. Первые 72-96 часов остаются критическими для всех трёх государств: дефицит эшелонированной ПВО, ограниченные стратегические запасы боеприпасов и зависимость от скорого прибытия союзных сил - главные риски. Литва компенсирует географическую уязвимость Сувалкского коридора масштабным инвестированием в тяжёлую технику и дивизионные возможности; Эстония - ставкой на тотальную оборону, киберкомпоненты и мобильную точечную тяжёлую поддержку; Латвия - быстрым закрытием прикрытий по ПВО и береговой обороне, синхронизацией с eFP в Адажи. Вместе они создают взаимодополняющую архитектуру защиты восточного фланга НАТО, но переход от декларации к устойчивой защите зависит от скорости поставок, пополнения запасов и отработки логистики при блокадных сценариях.

5.2. SWOT-анализ (Сравнительный)

Сильные стороны трёх балтийских армий строятся вокруг глубокой интеграции с НАТО. Штабы, логистика и оперативное планирование связаны с MND-N - многонациональным командованием северного направления. Постоянное присутствие контингентов eFP под руководством Германии, Канады и Великобритании, а также ротация американских подразделений создают систему коллективной обороны, которая действует не на бумаге, а в реальном времени. Это редкий случай, когда военная интеграция в регионе достигла практически союзного уровня.

Высокая мотивация - ключевой нематериальный актив. В странах Балтии поддержка армии обществом превышает 80%, а готовность граждан участвовать в обороне остаётся самой высокой в Европе. На этом фоне оборонные бюджеты свыше 2,5% ВВП дают возможность не просто закупать технику, а проводить системную модернизацию, опережая средний темп НАТО. Каждая страна развивает свои нишевые компетенции: Эстония - киберзащиту и электронную разведку, Литва - тяжёлые механизированные силы, Латвия - командно-логистическую роль хаба MND-N.

Слабые стороны также очевидны. Географически страны не имеют стратегической глубины: расстояние от границы до столицы измеряется десятками километров. Любой удар по Вильнюсу, Риге или Таллину способен с первых часов парализовать систему управления. Главная уязвимость региона - ПВО и ПРО. Даже с закупками NASAMS и IRIS-T плотность защиты слишком мала, чтобы одновременно прикрывать войска, базы и населённые центры. Логистическая структура также хрупка: вся снабженческая сеть опирается на порты Клайпеды, Риги и Таллинна, а на суше ключевой маршрут проходит через узкий Сувалкский коридор. Для Латвии дополнительным слабым звеном остаётся недостаток резервов: система призыва возрождается с нуля, и подготовленный мобилизационный ресурс пока самый скромный среди трёх стран.

Возможности для развития - стратегические. Размещение постоянной немецкой бригады в Литве меняет саму концепцию обороны региона, превращая сдерживание в реальную оборону. Региональные закупки, особенно проекты Patria 6×6 и IRIS-T, позволяют экономить средства и выравнивать стандарты техники. В долгосрочной перспективе проект Rail Baltica создаст единый военно-транспортный коридор, критически важный для переброски войск (концепция MILMO). Ещё одна возможность - интеграция военно-морских сил с Финляндией и Швецией: вступление этих стран в НАТО открывает путь к созданию объединённого оборонительного района BALTOP, способного контролировать Балтийское море от Нарвы до Гданьска.

Главные угрозы - комбинация военной и гибридной войны. Сценарий "fait accompli", то есть стремительный захват Сувалкского коридора и изоляция Эстонии и Латвии до прибытия основных сил НАТО, остаётся самым опасным. Созданный Россией "пузырь A2/AD" из ракетных систем "Искандер", "Калибр" и "Бастион" в Калининграде и Ленинградской области способен временно парализовать аэродромы, порты и коммуникации. Наряду с этим кибератаки и информационные операции - постоянная составляющая конфликта низкой интенсивности. Эстония, разместив у себя центр CCDCOE, стала ответом на этот вызов, но гибридная угроза требует постоянного обновления технологий и стандартов.

В совокупности балтийские страны представляют собой сжатую, но решительно настроенную линию обороны, где каждый километр территории - стратегический. Их сила - в единстве, а слабость - в географии.

5.3. Оценка региональной обороноспособности и сценарии угроз

Региональная обороноспособность стран Балтии в 2025 году представляет собой сочетание значительных достижений и сохраняющихся структурных уязвимостей. Достижения - это высокая степень интеграции с НАТО, рост бюджетов, целенаправленная модернизация и развитие нишевых компетенций у каждой из стран. Уязвимости - географическая малость, плотность угроз A2/AD, дефицит эшелонированной ПВО и логистическая зависимость от нескольких ключевых артерий.

Сценарий 1 - гибридные операции (кибератаки, пограничный кризис). Регион хорошо подготовлен к подобным вызовам. Эстония остаётся лидером в киберзащите благодаря CCDCOE и национальному Киберкомандованию; Латвия и Литва накопили практический опыт противодействия пограничным провокациям и миграционным инструментам дестабилизации; территориальные силы (Kaitseliit, Zemessardze, KASP) показали высокую мобильность и способность работать против "зелёных человечков" и дестабилизаций. Вывод: гибридные сценарии могут нанести политический и экономический ущерб, но военный ответ региона будет скоординирован и достаточен для локализации угрозы.

Сценарий 2 - ограниченная агрессия (попытка захвата Сувалкского коридора). Это самый опасный и по сути наиболее вероятный кризисный сценарий. Для успешного замысла агрессора требуется скоординированный удар из Калининграда и с территории Беларуси с целью оперативно перерезать сухопутную связь Балтии с Польшей. Оборона ложится прежде всего на литовскую "Железную Волку" и размещённые в Рукле силы eFP (Германия), ротационные силы США на Пабраде и польские соединения с юга. Критическая переменная - удержание коридора в первые 72 часа; если коридор устоит, прибытие союзных подкреплений по суше и морю остаётся реальным. Если нет - сценарий превращается в длительную блокаду с катастрофическими последствиями.

Сценарий 3 - полномасштабная агрессия (высокоинтенсивный конфликт). В этом случае региональная оборона возможна только как часть общего ответа НАТО. Рассмотрим фазы: Фаза 1 (0-96 часов) - первыми принимают удар национальные бригады и силы eFP; их задача - удержание ключевых плацдармов (аэродромы Эмари/Шяуляй/Лиелварде, порты Клайпеда/Рига/Таллинн) и максимальное нанесение урона противнику. Фаза 2 (5-10 дней) - прибытие Сил быстрого реагирования НАТО (VJTF) и развёртывание более мощных сил; для этого порты и аэродромы должны оставаться работоспособными, а Сувалкский коридор - держаться. Главная уязвимость - если ПВО и береговая оборона не удержат порты и аэродромы в Фазе 1, логистика развёртывания в Фазе 2 будет серьёзно нарушена, что может сорвать усилия по защите региона.

Выводы и практические рекомендации

Регион трансформировался из "растяжки" НАТО в передовой бастион, где сочетание литовского тяжёлого кулака, эстонской тотальной обороны и латвийского логистического хаба повышает цену агрессии. Однако зависимость от скорости прибытия союзников и уязвимость к дальнобойным ракетным ударам сохраняются и требуют конкретных мер.

Краткосрочные меры (в течение года, 2026):

- Боеприпасы (срочно). Форсировать закупки и создание защищённых складов 155-мм снарядов, ракет для HIMARS (включая ATACMS), ПТРК (Javelin/Spike) и ключевых запасов стрелковых патронов. Без достаточных запасов даже хорошо вооружённые бригады быстро потеряют боеспособность.

- Защита аэродромов. Развернуть первые полученные батареи IRIS-T/NASAMS и прочие средства ПВО для приоритетного прикрытия аэродромов Шяуляй, Эмари и Лиелварде. Аэродромы - это линза логистики; их потеря парализует помощь союзников.

- Приём сил (Литва). Ускорить завершение инфраструктуры для немецкой бригады (Рукла, Руднинкай) и отработать юридические механизмы Host Nation Support, таможенное и транспортное сопровождение - так, чтобы к моменту эскалации развёртывание происходило без проволочек.

Среднесрочные меры (3-5 лет, 2027-2030):

- Интегрированная ПВО (IADS). Достичь оперативной готовности всех заказанных систем (NASAMS, IRIS-T) и интегрировать их в единую региональную сеть под общим управлением (BALTNET) с подключением ПВО Польши и скандинавских стран. Координация РЛС, обмен целеуказаниями и распределение зон ответственности - ключ к выживанию в массированных ударах.

- Формирование дивизии (Литва). Завершить организацию и укомплектование литовской дивизии с интеграцией Leopard 2, CAESAR и HIMARS - это создаст региональную маневренную силу, способную держать коридор и вести контрнаступательные операции.

- Береговая оборона. Развернуть NSM в Латвии и Эстонии и интегрировать их в единый морской план НАТО для блокировки подходов в Финский и Рижский заливы, тем самым снизив риск морской блокады.

- Резервы (Латвия). Довести ежегодный набор VAD до плановых показателей, сформировав к 2028-2030 годам подготовленный бригадный резерв.

Долгосрочные меры (10 лет, 2030-2035):

- Военная мобильность (MILMO). Завершить проект Rail Baltica как основной военно-логистический коридор европейской колеи; это уменьшит критическую зависимость от Сувалкского коридора и повысит скорость переброски тяжёлой техники.

- Региональный ВПК и MRO. Создать в кооперации с НАТО и ЕС региональные мощности по производству 155-мм снарядов и патронов, а также хабы по обслуживанию Leopard 2, PzH 2000, Boxer и Patria 6×6. Это снижает уязвимость к внешним перебоям и ускоряет восстановление боевой мощи.

- Дальнобойный потенциал. Рассмотреть совместные приобретения дальнобойных ракетных комплексов (PrSM для HIMARS или альтернативы), чтобы иметь способность поражать ключевые A2/AD объекты противника на дальности, препятствующей их использованию.

Детализированные приложения

APP-1. Военные базы и ключевые объекты региона

Эстония располагает четырьмя главными военными узлами. База Тапа служит центром размещения 1-й пехотной бригады и натовской группы eFP под британским командованием. Авиабаза Эмари в Харьюмаа является основной площадкой миссии НАТО по воздушной полиции Балтии. Восточнее, в Йыхви, дислоцируется батальон Виру, входящий в состав 1-й бригады. В Таллине находится военно-морская база Миинисадам, где размещен штаб ВМС Эстонии и дивизион минной войны.

В Латвии основным центром остаётся база Адажи под Ригой - опорный пункт механизированной бригады, штаба многонациональной дивизии "Север" и натовского контингента под канадским командованием. Авиабаза Лиелварде функционирует как площадка ВВС Латвии, резервная база миссии Baltic Air Policing и центр эксплуатации турецких беспилотников TB2. В Лиепае находится главная военно-морская база страны и штаб ВМС Латвии.

В Литве ядром оборонной инфраструктуры служит база Рукла, где расположены штаб бригады "Железный Волк", натовский контингент под немецким командованием и хаб немецкой бригады. Авиабаза Шяуляй остается основным узлом миссии воздушной полиции НАТО. Полигон Пабраде используется как главный тренировочный центр НАТО и США в регионе. В Клайпеде расположен штаб литовского флота и ключевой порт для стратегических морских коммуникаций. Новая база Руднинкай готовится к приему немецкой танковой бригады Panzerbrigade 45.

APP-2. Основные воинские соединения и структура

Эстония располагает 1-й механизированной пехотной бригадой, оснащенной бронемашинами CV9035EE, самоходными гаубицами K9 Thunder и бронетранспортерами Patria Pasi. 2-я пехотная бригада - лёгкая, резервная, использует минометы и противотанковые комплексы. Крупнейшее территориальное формирование Kaitseliit (Лига обороны) имеет широкую сеть добровольцев, вооружённых системами Javelin и Spike.

Латвия развивает механизированную пехотную бригаду, вооружённую CVR(T), M109 и бронетранспортерами Patria 6x6. Силы Zemessardze включают четыре территориальные бригады, использующие противотанковые комплексы Spike, ПЗРК RBS-70 и минометы.

В Литве ключевой элемент - тяжёлая механизированная бригада "Железный Волк" с БМП Boxer Vilkas и САУ PzH 2000. Её дополняет лёгкая бригада "Жемайтия", оснащённая бронетранспортерами M113 и гаубицами М101, с ожидаемыми поставками французских CAESAR. Добровольческие силы KASP обеспечивают территориальную оборону, располагая Javelin и минометами. В стадии формирования - тяжёлая дивизия, которая объединит обе бригады и получит танки Leopard 2, находящиеся на стадии заказа.

APP-3. Оборонная промышленность региона

Эстония выделяется в сфере высоких технологий. Компания Milrem Robotics известна своими беспилотными наземными платформами THeMIS и Type-X. Cybernetica и Guardtime специализируются на кибербезопасности и системах блокчейн для государственного и военного сектора. Судостроительная компания Baltic Workboats производит патрульные и вспомогательные корабли.

В Латвии создается совместное предприятие Patria Latvia по сборке и обслуживанию бронетранспортеров Patria 6x6. Компании UGV и Atlas Aerospace развивают легкие беспилотники и наземные роботизированные системы.

Литва укрепляет позиции в традиционном ВПК и высоких технологиях. Завод Giraitės Ginkluotės Gamykla выпускает боеприпасы НАТО калибра 5,56-12,7 мм. Компания Brolis Semiconductors производит лазерные и оптические системы, включая тепловизоры. Lithuania Defense Services, совместное предприятие Rheinmetall и KNDS, превращается в региональный центр обслуживания техники Boxer и PzH 2000. Компании EKSPLA и Light Conversion лидируют в производстве промышленных и военных лазеров нового поколения.

APP-4. Основные контракты на вооружение (2015-2025)

В Эстонии продолжаются поставки 36 самоходных гаубиц K9 Thunder из Южной Кореи (к третьему кварталу 2025 года поставлено 24 единицы). БМП CV9035EE, полученные из Нидерландов, полностью введены в строй. HIMARS находятся в стадии заказа с поставками в 2025-2026 годах. Системы ПВО IRIS-T SLM заказаны у Германии и ожидаются к поставке после 2025 года. Поставка бронетранспортеров Patria 6x6 уже началась.

Латвия получила гаубицы M109A5Ö из Австрии и вертолеты UH-60M Black Hawk из США. В стадии поставок - бронетранспортеры Patria 6x6 и системы NASAMS 3. Береговые комплексы NSM закуплены у Норвегии и должны поступить до конца 2025 года. HIMARS запланированы к поставке на 2026-2027 годы.

Литва завершила поставки БМП Boxer Vilkas, самоходных гаубиц PzH 2000 и систем NASAMS 3. HIMARS также уже поставлены. Ведутся поставки бронемашин JLTV (L-ATV) американского производства, общий объём контракта - 500 единиц. Подписаны контракты на поставку танков Leopard 2 из Германии и 155-мм САУ CAESAR MkII из Франции. Вертолеты UH-60M уже поставлены и активно используются для транспортных и спасательных задач.

... Балтийский театр сегодня - одновременно крепость и уязвимое место. Превращение его в по-настоящему устойчивый оперативный район требует не только техники и денег, но и политической синхронизации: упрощённых процедур для скорейшего переброса сил, совместных запасов боеприпасов, интегрированных ПВО и регионального MRO. Эти шаги уменьшают риск сценариев "fait accompli" и повышают стратегическую цену любой агрессии против стран Балтии.

Настоящее исследование подготовлено и реализовано по заказу организации "Biedriba Astraea" в рамках аналитической программы по оценке оборонного потенциала и устойчивости стран Балтии.