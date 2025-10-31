Азербайджан и Бельгия укрепляют экономическое партнёрство

Проведена оценка возможностей реализации взаимных инвестиционных инициатив между Азербайджаном и Бельгией.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Так, заместитель министра экономики Самед Баширли встретился с президентом Федерации бельгийских предприятий, исполнительным директором компании "FiB Belgium" Рене Брандерсом.

На встрече было отмечено, что проведенные встречи и мероприятия, а также переговоры имеют важное значение для расширения экономического сотрудничества сторон. Были представлены возможности укрепления сотрудничества с Бельгией в сфере торговли, промышленности, энергетики, транспорта и других областях. Бельгийским инвесторам было предложено принять активное участие в реализуемых в нашей стране проектах.

Стороны оценили приоритеты экономического сотрудничества между Азербайджаном и Бельгией, реализацию взаимных инвестиционных инициатив и возможность организации экспортных миссий.

Следует отметить, что Федерация бельгийских предприятий была создана в 1973 году путём слияния Федерации бельгийской промышленности и Федерации бельгийских непромышленных предприятий. Организация объединяет более 50 000 компаний через более чем 40 отраслевых федераций.