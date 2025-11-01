https://news.day.az/world/1792336.html В парламент Франции представят проект резолюции о недоверии правительству Фракция парламентской партии левых "Непокорная Франция" представит в парламент проект резолюции о недоверии правительству. Как передает Day.Az со ссылкой на BFMTV, об этом журналистам сообщила глава фракции Матильда Пано.
В парламент Франции представят проект резолюции о недоверии правительству
Фракция парламентской партии левых "Непокорная Франция" представит в парламент проект резолюции о недоверии правительству.
Как передает Day.Az со ссылкой на BFMTV, об этом журналистам сообщила глава фракции Матильда Пано.
"Единственный путь для того, чтобы противостоять этой власти, - это голосование по недоверию правительству", - заявила Пано.
Кроме того, Пано призвала президента Франции Эммануэля Макрона уйти в отставку.
По мнению главы фракции, коалиция, возглавляемая президентом, не желает сотрудничать с левыми оппозиционерами и учитывать их предложения.
