В парламент Франции представят проект резолюции о недоверии правительству

Фракция парламентской партии левых "Непокорная Франция" представит в парламент проект резолюции о недоверии правительству.

Как передает Day.Az со ссылкой на BFMTV, об этом журналистам сообщила глава фракции Матильда Пано.

"Единственный путь для того, чтобы противостоять этой власти, - это голосование по недоверию правительству", - заявила Пано.

Кроме того, Пано призвала президента Франции Эммануэля Макрона уйти в отставку.

По мнению главы фракции, коалиция, возглавляемая президентом, не желает сотрудничать с левыми оппозиционерами и учитывать их предложения.