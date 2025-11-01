https://news.day.az/world/1792338.html Над Москвой взорвался метеорит - ВИДЕО Над Москвой взорвался метеорит и засыпал обломками Тверскую и Новгородскую области. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Утром 27 октября в атмосферу Земли вошёл метеор диаметром около метра, он развил скорость 35 км/с и всего за 20 секунд пролетел Вологду, Череповец и часть Рыбинского водохранилища.
