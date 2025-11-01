Над Москвой взорвался метеорит и засыпал обломками Тверскую и Новгородскую области.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Утром 27 октября в атмосферу Земли вошёл метеор диаметром около метра, он развил скорость 35 км/с и всего за 20 секунд пролетел Вологду, Череповец и часть Рыбинского водохранилища.

На высоте 42 километров он начал разрушаться, а позже взорвался, засыпав осколками огромные территории в Новгородской и Тверской областях.

Некоторые фрагменты достигают размеров баскетбольного мяча, а найти их можно на земле между Боровичами, Максатихой, Пестово, Удомлей и даже на трассе М-11 между Москвой и Питером.