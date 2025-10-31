В США экстренно самолет

Самолет авиакомпании JetBlue, следовавший из мексиканского Канкуна в Ньюарк, совершил вынужденную посадку во Флориде после попадания в зону сильной турбулентности, не менее 15 пассажиров были госпитализированы.

Как передает Day.Az, об этом 31 октября сообщил телеканал CNN.

В авиакомпании отметили, что воздушное судно Airbus A320 был перенаправлен в международный аэропорт города Тампа при выявлении турбулентности.

Представитель пожарной службы региона Тампа-Бэй Вивиэн Шедд уточнил, что сотрудники экстренных служб осмотрели около 20 пассажиров, из которых 15 были доставлены в больницу с травмами, не представляющими угрозу жизни.