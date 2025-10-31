Азербайджанский арбитр обслужит матч "Наполи" - "Айнтрахт"

Азербайджанский арбитр Камал Умудлу назначен главным арбитром матча четвертого тура Юношеской лиги УЕФА между итальянским "Наполи" и немецким "Айнтрахтом" из Франкфурта, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

Помогать ему будут ассистенты Намиг Гусейнов и Вусал Мамедов.

Матч состоится 4 ноября на стадионе "Джузеппе Пикколо" в городе Черкола. Начало - в 14:30 по бакинскому времени.