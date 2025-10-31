Сборная Азербайджана по шахматам сыграет с Узбекистаном за выход на ЧМ

Чемпионат мира среди женских сборных по шахматам пройдет в испанском городе Линарес.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, в престижном соревновании примут участие принимающая страна Испания, четыре лучшие команды последнего чемпионата мира 2023 года - Грузия, Франция, Казахстан и США, а также отобранные по континентам на основе мирового рейтинга сборные Китая, Украины, Перу, Египта, Индии и ФИДЕ.

Обладатель 12-й путевки на чемпионат мира определится в отборочном матче между сборными Азербайджана и Узбекистана.

Отборочный матч турнира пройдет в Баку 1-2 ноября.

Команда, победившая в рапиде в течение двух дней, получит путевку на чемпионат мира.

Обнародован состав сборной Азербайджана, которая сыграет в отборочном матче. В него вошли Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Ханым Баладжаева, Говхар Бейдуллаева и Ульвия Фаталиева. Капитаном команды будет чемпион Европы Гадир Гусейнов.

Главный арбитр матча - Фаиг Гасанов.

Отметим, что церемония открытия соревнований начнется 1 ноября в 11:00.