Совершен прорыв в борьбе с устойчивыми бактериями

Ученые из университетов Уорика и Монаша обнаружили новый антибиотик - предметиленомицин C лактон, который десятилетиями оставался незамеченным в одной из самых изученных бактерий Streptomyces coelicolor.

Как передает Day.Az, открытие, опубликованное в Journal of the American Chemical Society (JACS), стало неожиданным прорывом: соединение оказалось в 100 раз эффективнее известного антибиотика метиленомицина A против опасных грамположительных бактерий, включая MRSA и VRE.

Исследователи случайно наткнулись на это вещество, изучая промежуточные стадии синтеза метиленомицина. Тесты показали, что бактерии, подвергавшиеся воздействию нового соединения почти месяц, не вырабатывали устойчивости - редкое и крайне важное свойство для современной медицины.

Ученые полагают, что подход, основанный на изучении промежуточных продуктов известных антибиотиков, может открыть целое новое направление в поиске лекарств. "Найти новый антибиотик в таком знакомом организме было настоящим сюрпризом", - отметил профессор Грег Чаллис из Университета Уорика.