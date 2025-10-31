ЕС готов содействовать полному раскрытию транспортно-коммуникационного потенциала Южного Кавказа

Европейский союз (ЕС) готов содействовать полному раскрытию экономического и транспортно-коммуникационного потенциала Южного Кавказа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в резолюции Парламентской ассамблеи "Евронест" о продвижении справедливой торговли, сотрудничества и инвестиций между ЕС и странами "Восточного партнёрства" в поддержку транспортной связности, "зелёного" перехода и развития инфраструктуры.

"[Евронест] приветствует парафирование Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, а также решение открыть все региональные коммуникации на основе принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции; призывает обе страны продолжить процесс делимитации границы; подчёркивает, что ЕС готов поддержать раскрытие полного экономического и транспортно-коммуникационного потенциала Южного Кавказа посредством сотрудничества в области торговли и инвестиций, транспортной и иной инфраструктуры, включая трансграничные проекты, тем самым превращая регион в зону стабильности, устойчивого развития и общего процветания", - говорится в документе.

В резолюции также отмечается, что проект транспортной связи Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP) ("Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания") является важным шагом на пути к раскрытию полного экономического и транспортного потенциала Южного Кавказа.

Отметим, что Парламентская ассамблея "Евронест" - это межпарламентский форум, в котором участвуют депутаты Европейского парламента и национальных парламентов Украины, Молдовы, Армении, Азербайджана и Грузии. Ассамблея была создана в 2011 году Европейской комиссией как часть инициативы "Восточное партнёрство".