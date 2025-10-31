Истеричка Эдмон Марукян и очередной бред сивой кобылы

Автор: Мехти Ахмедзаде

Вчера армянские депутаты из партии Пашиняна проголосовали в Евронест против резолюции, в которой выдвигалось требование о т.н. "праве армян на возвращение". Инициаторами этого документа были оппозиционеры, а также парочка социалистов из Европарламента. Бумажка в итоге была отклонена, что вызвало истерику в некоторых кругах в Армении.

В ход пошли всякого рода обвинения о продажности и бесхребетности властей. Одним из тех, кто решил повозмущаться и блеснуть умишком, стал и экс-посол по особым поручениям Эдмон Марукян, который ныне безработный.

В интервью армянскому Спутнику он утверждал, что власти Армении скрывают проблемы карабахских армян, рассчитывая на внешнюю поддержку Баку и Анкары перед выборами.

"Суть политики Еревана в замалчивании проблем, пренебрежении массовыми нарушениями Азербайджаном прав человека в Карабахе, утверждениях, что вопрос "арцаха" закрыт, все довольны, установился мир. В таких условиях, международные партнеры говорят: "мы же не можем беспокоиться о правах армян больше, чем сама Республика Армения"", - изрек Марукян.

Отсутствие критического мышления у мистера Марукяна не секрет. Иначе он до сих пор оставался бы при должности. Умение мыслить ему, видимо, в целом не дано. В противном случае, прежде чем сказать этот бред, он бы сел и подумал над фактами.

А каковы они? Во-первых, армянские власти не скрывают проблем уехавших добровольно армян. Их проблема в том, что у них, несмотря на то, что они граждане Армении и оказались в Карабахе, прибыв из Армении, нет жилья. Чтобы решить этот вопрос, правительство работает над их интеграцией в Армению, о чем, собственно, недавно заявил глава МИД Арарат Мирзоян. То есть, выделяются площади, помещения, жилье и средства. Работа ведется.

Например, вчера некоторые армянские СМИ сообщили, что Армения возьмет кредит в $250 млн у Азиатского банка развития на жилищные программы. Проект уже одобрен правительством. Срок кредита составит 27 лет. В дополнение будет выдан грант на $16,5 млн. В рамках госпрограмм сертификаты на дома и квартиры уже получили 3100 семей, 1140 из которых уже реализовали их.

Если мы, будучи в Азербайджане, об этом прочитали, то неужели это не увидел Марукян? Странно, не правда ли? Значит либо новости не читает, либо, как говорится, смотрит в книгу, видит фигу.

Во-вторых, какая к черту внешняя поддержка от Баку и Анкары перед выборами? Николу Пашиняну и его партии не нужна никакая поддержка извне. Потому что оппонентов у него, как таковых нет. Тот факт, что армяне переизбрали его по итогам 44-дневной войны, говорит о многом. Как минимум о том, что "уж лучше он, чем снова кочаряны и саргсяны".

И эту фразу можно часто услышать в опросах среди жителей Еревана. Все прекрасно знают, что возвращаться к прошлым ошибкам нельзя. Прошлое - это бедность, коррупция и изоляция. А теперь, когда конфликт завершен, есть шансы на лучшую жизнь. Снятие запрета на транзит грузов в Армению тому свидетельство. Это лишь один из первых шагов в череде. И эти шаги улучшат экономическую ситуацию в стране, что выгодно всем. В том числе и тем, кто добровольно уехал из Карабаха на свою родину, ведь отсюда они некогда приехали в дома изгнанных азербайджанцев, тут теперь им и жить.

Так что Баку и Анкару сюда вмешивать не надо. Мы не лезем во внутренние дела других стран. Сами разберетесь с тем, что у вас происходит. И, судя по тому, что рейтинг у Пашиняна лучше, чем у его предшественников, поддержка ему, как мы и сказали, не нужна. Все действительно довольны, мистер Марукян. Всем действительно нужен мир.

В третьих, касаясь вопроса о "нарушении прав человека", Азербайджан не нарушал ничьи права. Напротив, уехавшим было предложено остаться. Нужно было лишь принять гражданство нашей страны. Но армяне Карабаха добровольно решили отказаться и уехать. И лицемерно говорить о правах человека, в то время когда сам умалчивал об этом. Во время Первой карабахской войны сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны из родных земель. Многие были убиты, искалечены. Марукян готов признать то, что Армения нарушила права человека? Причем в несопоставимых масштабах. Думаем, что нет. Он скажет, что такого не было. Так же как и в случае с интеграцией, о которой мы писали выше.

Так что не стоит удивляться и думать, почему же я остался без работы и никто меня всерьез не воспринимает. Чаще смотрите в зеркало, мистер Марукян. Ответ очевиден.