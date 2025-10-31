https://news.day.az/society/1792280.html Арестован руководитель "Hurriyyet TV" В отношении руководителя газеты "Hürriyet", а также одноименного сайта "Hurriyyet.az" и телеканала "Hurriyyet TV" Вугара Мамедова (Тофигоглу) принято решение об аресте сроком на 3 месяца и 13 дней. Как сообщает Day.Az, решение об этом принял Сабаильский районный суд.
