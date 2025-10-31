Арестован руководитель "Hurriyyet TV"

В отношении руководителя газеты "Hürriyet", а также одноименного сайта "Hurriyyet.az" и телеканала "Hurriyyet TV" Вугара Мамедова (Тофигоглу) принято решение об аресте сроком на 3 месяца и 13 дней.

Как сообщает Day.Az, решение об этом принял Сабаильский районный суд.

Отметим, что В.Мамедов был задержан минувшим днем в ходе операции, проведенной Службой государственной безопасности.