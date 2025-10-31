Невестка Рамиза Мехтиева снята с должности

Нигяр Мехтиева, невестка обвиняемого в государственной измене и других тяжких преступлениях Рамиза Мехтиева, освобождена от занимаемых должностей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo.az, по данному факту уже подписан соответствующий приказ.

Нигяр Мехтиева занимала должность заместителя директора по лечебной работе в Онкологической клинике Азербайджанского медицинского университета (АМУ), а также руководила вторым хирургическим отделением. По информации клиники, в последние дни она была отстранена от этих должностей.

Напомним, что после назначения Рамиза Мехтиева президентом Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), тогдашний директор клиники Ахлиман Амирасланов принял Нигяр Мехтиеву на работу и присвоил ей ученое звание доцента.

По имеющимся данным, ранее также были введены ограничения на выезд из страны супруги Рамиза Мехтиева - Галины Мехтиевой, его сына - Теймура Мехтиева, занимающего должность заместителя министра по чрезвычайным ситуациям и имеющего звание генерал-майора, дочери - Камилы Алиевой, а также зятя - Ильхама Алиева.