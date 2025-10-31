https://news.day.az/world/1792074.html Музей в Калифорнии лишился более 1000 экспонатов Более одной тысячи экспонатов было похищено из Оклендского музея Калифорнии. Как передает Day.Az, об этом сообщила полиция Окленда на официальной страничке в Facebook.
Музей в Калифорнии лишился более 1000 экспонатов
Более одной тысячи экспонатов было похищено из Оклендского музея Калифорнии.
Как передает Day.Az, об этом сообщила полиция Окленда на официальной страничке в Facebook.
Грабители проникли на территорию складского комплекса музея 15 октября и похитили сотни экспонатов, в их числе корзины коренных американцев, ювелирные изделия и другие исторические артефакты, а также ноутбуки.
В настоящее время полиция совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР) ведет расследование преступления и ищет грабителей.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре