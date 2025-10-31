Музей в Калифорнии лишился более 1000 экспонатов

Более одной тысячи экспонатов было похищено из Оклендского музея Калифорнии.

Как передает Day.Az, об этом сообщила полиция Окленда на официальной страничке в Facebook.

Грабители проникли на территорию складского комплекса музея 15 октября и похитили сотни экспонатов, в их числе корзины коренных американцев, ювелирные изделия и другие исторические артефакты, а также ноутбуки.

В настоящее время полиция совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР) ведет расследование преступления и ищет грабителей.